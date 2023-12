Der Kauf einer Kohlemine führt zur unerwarteten Entdeckung wertvoller Seltenerdelemente

Zusammenfassung: Ein ehemaliger Wall-Street-Banker machte eine überraschende Entdeckung, nachdem er eine Kohlemine in Wyoming gekauft hatte. Randall Atkins, der zwei Millionen US-Dollar für die Mine bezahlte, ohne sie zu sehen, führte in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium eine Studie durch und entdeckte in der Mine Seltenerdelemente (REEs) im Wert von schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar. REEs sind aufgrund ihrer Knappheit und Bedeutung in verschiedenen Branchen wie Technologie und Verteidigung sehr gefragt. Diese Entdeckung könnte möglicherweise zu einem REE-Boom in Wyoming führen und der US-Industrie einen beispiellosen Zugang zu diesen wertvollen Materialien bieten.

Während Atkins ursprünglich vorhatte, vom Verkauf der Kohle zu profitieren, enthüllte seine Studie den verborgenen Schatz in seiner Mine. REEs sind in anderen Mineralien und Gesteinen enthalten und erfordern einen anderen Extraktionsprozess. Trotz der Komplexität und Kosten der Gewinnung von REEs ist ihr steigender Wert und die hohe Nachfrage ein lohnendes Unterfangen.

Die Abhängigkeit von REE-Importen, insbesondere aus China, birgt erhebliche Risiken für die US-Wirtschaft. Das Potenzial für angespannte diplomatische Beziehungen könnte dazu führen, dass China seine Lieferungen von REEs an die Vereinigten Staaten einstellt, was sich nachteilig auf kritische Industrien wie Verteidigung und Technologie auswirken würde.

Die von Atkins erworbene Brook-Mine ist reich an verschiedenen wertvollen REEs, darunter Ceroxid, Neodymoxid, Bastanitkonzentrat und Lanthancarbonat. Wissenschaftler spekulieren seit langem, dass Wyoming über bedeutende REE-Vorkommen verfügt und dass die Brook-Mine der amerikanischen Industrie beispiellose Möglichkeiten bieten könnte.

Allerdings ist der Prozess der Suche und Gewinnung von Seltenerdmetallen teuer und zeitaufwändig, vergleichbar mit Ölbohrungen und dem Goldabbau. Trotz der potenziellen Gewinne riskieren Bergleute erhebliche finanzielle Verluste, wenn sie nicht genügend Vorkommen entdecken. Atkins und der Erfolg der Brook Mine sind ein Beweis dafür, dass sich sowohl Glück als auch sorgfältige Investitionen lohnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kauf einer Kohlemine zu einem unerwarteten Zufluss an Seltenerdelementen führte, was möglicherweise einen REE-Boom in Wyoming auslöste. Die Entdeckung unterstreicht, wie wichtig es ist, den inländischen Zugang zu REEs zu sichern und die Abhängigkeit von ausländischen Importen zu verringern. Diese neu entdeckte Ressource könnte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen haben und zum Wirtschaftswachstum der Region beitragen.

