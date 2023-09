Wahoo stellt neuen Kickr Move Turbo Trainer und Kickr Bike Shift vor

By

Wahoo, die beliebte Technologiemarke für Indoor-Cycling, hat die Veröffentlichung von zwei neuen Produkten angekündigt: dem Kickr Move Turbotrainer und dem Kickr Bike Shift Smart Bike. Der Kickr Move steht an der Spitze der Kickr-Smart-Turbotrainer-Reihe von Wahoo und verfügt über neue Bewegungsfunktionen, die ein natürlicheres Fahrgefühl vermitteln und den Benutzerkomfort verbessern sollen. Der Preis liegt bei 1,599.99 USD. Andererseits sitzt der Kickr Bike Shift unter dem Kickr Bike V2 und vereinfacht einige Funktionen, zum Preis von 2,999.99 USD.

Der Kickr Move verfügt über eine XNUMX cm lange „Schwerkraftschiene“, die es der Haupthardware des Turbotrainers ermöglicht, auf einer gekrümmten Schiene hin und her zu gleiten und so eine kleine seitliche Bewegung zu ermöglichen. Dadurch kann sich das Fahrrad während des Trainings frei bewegen, was Ermüdungserscheinungen verringert und die Gesamteffizienz verbessert. Für den einfachen Transport und die Fahrradmontage ist die Gleitschiene abschließbar. Um den Kickr Move mit einem Kickr Climb zu koppeln, ist ein zusätzlicher Hardware-Adapter erforderlich, der jedoch separat erworben werden kann.

Was die Spezifikationen betrifft, bietet der Kickr Move Bluetooth-, ANT+- und WiFi-Konnektivität sowie eine Leistungsgenauigkeit von bis zu 1 %. Es verträgt einen maximalen Widerstand von 2,200 Watt und verfügt über einen simulierten Steigungsbereich von -10 % bis 20 %. Es enthält außerdem Funktionen wie ERG Easy Ramp und Race Mode für verbesserte Trainingserlebnisse. Der Kickr Move wird mit einer 11-Gang-SunRace 11-28T-Kassette geliefert, die immer noch die bevorzugte Option unter Wahoo-Benutzern ist.

Beim Kickr Bike Shift handelt es sich um eine günstigere Smart-Bike-Option mit einem Stahlrahmen und einem Gewicht von 40 kg. Es bietet einen Widerstand von 2200 Watt, WLAN-Konnektivität und eine Leistungsmessgenauigkeit von 1 %. Im Gegensatz zum Kickr Bike V2 verfügt das Kickr Bike Shift weder über eine Neigungsfunktion noch über eine motorbetriebene Trägheitsfunktion. Das Fünf-Punkt-Anpassungssystem, die App-basierte Einrichtung sowie die konfigurierbaren Schalthebel und Tasten bleiben jedoch erhalten.

Sowohl der Kickr Move als auch der Kickr Bike Shift sind ab sofort erhältlich. Der Kickr Move kostet 1,599.99 USD, während der Kickr Bike Shift 2,999.99 USD kostet und ab Ende September ausgeliefert wird.

