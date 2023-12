Neue Studie zeigt, dass Virtual-Reality-Brillen bei Mäusen Angstreaktionen hervorrufen

By

Eine kürzlich von Forschern der Northwestern University durchgeführte Studie hat die Wirksamkeit von Virtual-Reality-Brillen (VR) bei der Auslösung von Angst- und Unruhereaktionen bei Mäusen gezeigt. Die Forscher entwickelten Miniatur-VR-Linsen mit einem Durchmesser von 12 Millimetern, die Mäuse in virtuelle Umgebungen eintauchen lassen, die sie als real wahrnehmen.

Frühere Versuche, VR-Umgebungen für Mäuse zu schaffen, waren durch die Technologie begrenzt, da Mäuse über ein weites Sichtfeld verfügen und ihre physische Umgebung besser wahrnehmen. Fortschritte in der VR-Technologie haben es den Forschern jedoch ermöglicht, kleinere Geräte zu entwickeln, die an die Anatomie von Mäusen angepasst sind.

Die VR-Brille besteht aus gebogenen Linsen, die das Sichtfeld der Mäuse umfassen und über einen kleinen Bildschirm und eine 180-Grad-Kamera realistische Farben und Lichter liefern. Mit Unity, einer 3D-Videospielanwendung, erstellten die Forscher ein virtuelles Feld, das einen Tunnel und eine Wasserröhre umfasste. Mäuse wurden außerdem auf ein Miniaturlaufband aus Schaumstoff gesetzt, um die Fortbewegung zu simulieren.

Während der Studie wurde eine schwarze Scheibe in das virtuelle Feld eingeführt, die einen Angriff eines Raubtiers auf die Mäuse nachahmte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Mäuse eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion zeigten und erstarrten oder in den Tunnel flüchteten, wenn sich die Scheibe ihnen näherte. Die Forscher beobachteten, dass die Mäuse sogar Minuten oder Stunden nach der Begegnung Angstneuronen aussendeten, was auf ein mögliches Wiedererleben der Erfahrung schließen lässt.

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis von Angst, Furcht und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen. Mithilfe von Mäusen als Modellen können Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie das Gehirn Angst verarbeitet, und möglicherweise neue Behandlungsmethoden für angstbedingte Störungen entdecken.

Die Forscher haben die Gerätedesigns und Daten der VR-Brillen online verfügbar gemacht und andere Wissenschaftler ermutigt, sie in ihren Studien zu nutzen. Es wird erwartet, dass dieser Durchbruch in der VR-Technologie zu zukünftigen wissenschaftlichen Entdeckungen in Bezug auf Angst und PTBS beitragen und letztendlich der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen zugute kommen wird.

Da die Technologie immer weiter voranschreitet, erweitert sich das Potenzial für innovative Forschungsmethoden und bietet Forschern wertvolle Werkzeuge zur Untersuchung der Komplexität des Gehirns und des Verhaltens.