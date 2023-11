Der Volkswagen Golf R 333: Ein rekordverdächtiger Hot Hatch

Im Jahr 2022 feierte Volkswagen das 20-jährige Jubiläum des Golf R mit einer limitierten Auflage. Mit einem Preis von 59,995 Euro war der Golf R 20 Years Edition ein Allrad-Hot-Hatch, der die Aufmerksamkeit von Enthusiasten auf sich zog. VW war jedoch noch nicht damit fertig, die Grenzen von Leistung und Luxus zu überschreiten. Erst in diesem Jahr stellten sie den Golf R 333 wieder vor, eine leistungsstärkere und fortschrittlichere Version seines Vorgängers. Mit einem sagenhaften Preis von 76,410 Euro wurde dieses Modell zum teuersten Golf, der jemals produziert wurde.

Die Nachfrage war beeindruckend: Alle 333 Einheiten des Golf R 333 waren innerhalb von nur acht Minuten nach Verfügbarkeit ausverkauft. Während die 20 Years Edition in mehreren Ländern erhältlich war, war diese Version ausschließlich deutschen Käufern vorbehalten, was ihren Status als äußerst begehrtes Fahrzeug untermauerte. Preislich übertraf der Golf R 3 den Audi RS333 und kostete sogar annähernd den Preis eines Porsche 718 Cayman S.

Um das Auslieferungserlebnis wirklich unvergesslich zu machen, wurden die Kunden in die Autostadt in Wolfsburg eingeladen, wo über 20 identisch ausgestattete Golf R 333 auf sie warteten. Diese Fahrzeuge waren mit der charakteristischen Lime Yellow Metallic-Lackierung, 19-Zoll-Rädern in Estoril-Schwarz, einem Akrapovič-Vierfachauspuff und einem DSG-Getriebe ausgestattet. Unter der Haube lieferte ein turboaufgeladener 2.0-Liter-Benzinmotor beeindruckende 328 PS und 309 lb-ft Drehmoment und beschleunigte den Wagen in nur 0 Sekunden von 62 auf 4.6 Meilen pro Stunde.

Für Autoliebhaber ist die Autostadt ein bedeutendes Ausflugsziel. Direkt neben dem Volkswagenwerk in Wolfsburg gelegen, dient es als Besucherattraktion ähnlich der renommierten BMW Welt. In Zusammenarbeit mit der Autostadt wird Volkswagen vom 26. bis 28. Juli nächsten Jahres das GTI-Treffen ausrichten. Diese Veranstaltung tritt in die Fußstapfen der nicht mehr existierenden GTI Wörthersee, die seit 1982 stattfand, aber aufgrund der Entscheidung der Ortsgemeinde Maria Wörth verlegt wurde.

Da Volkswagen im Jahr 2024 ein Mid-Cycle-Facelift für den Golf R plant, gibt es für Enthusiasten noch viel Spannung. Das Potenzial für künftige ultrateure Sondereditionen lässt uns fragen, ob VW den Preis für einen Golf eines Tages auf unglaubliche 100,000 Euro festsetzen wird. Da der Golf der neunten Generation jedoch im Jahr 2028 ein Elektrofahrzeug sein soll, könnten die Tage der leistungsstarken Golf R-Variante mit Verbrennungsmotor gezählt sein. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, den Nervenkitzel des Golf R zu erleben, solange Sie noch können.

FAQ

Was kostete der Volkswagen Golf R 333?

Der Golf R 333 kostete 76,410 Euro und war damit der teuerste jemals produzierte Golf.

Wie lange hat es gedauert, bis alle Golf R 333 verkauft waren?

Alle 333 Einheiten des Golf R 333 waren innerhalb von nur acht Minuten nach Verfügbarkeit verkauft.

Wo wurde der Golf R 333 an Kunden ausgeliefert?

Der Golf R 333 wurde in der Autostadt Wolfsburg an Kunden ausgeliefert, wo über 20 baugleiche Fahrzeuge warteten.

War der Golf R 333 außerhalb Deutschlands erhältlich?

Nein, der Golf R 333 war ausschließlich für Käufer in Deutschland erhältlich.

Was ist die Autostadt?

Die Autostadt ist eine Besucherattraktion neben dem Volkswagenwerk in Wolfsburg, ähnlich der BMW Welt.