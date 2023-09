Kontroverse um Ähnlichkeiten zwischen Void-Crew-Artwork und Pyramidenschiffen aus Destiny 2

By

Hutlihut Games, der Entwickler von Void Crew, sah sich aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen den Pyramidenschiffen im Spiel und denen in Destiny 2 Gegenreaktionen der Destiny-Community ausgesetzt. Einer der leitenden Künstler bei Hutlihut gab zu, dass sie sich von Bungies Arbeit inspirieren ließen.

Void Crew, eine von Focus Entertainment veröffentlichte Abenteuer-Weltraumsimulation, sorgte durch das Teilen von Werbekunstwerken für Aufregung vor dem bevorstehenden Early-Access-Start am 7. September. Während viele die ästhetische und visuelle Qualität des Kunstwerks bewunderten, stellten andere Fragen zur Ähnlichkeit zwischen einem der Schiffe und denen in Destiny 2.

Als Reaktion auf die Kritik ging Kristoffer Nissen, der 3D Senior Artist bei Hutlihut, im offiziellen Void Crew Discord auf die Vorwürfe ein. Nissen gab zu, dass die Inspiration tatsächlich von Destiny stammte, und erklärte, dass die Designsprache des Hollows Elemente wie leblose geometrische Formen, Maschinen und insektenähnliche Details beinhaltete.

Nissen stellte jedoch auch klar, dass der Designprozess die Erstellung von Designdokumenten und Ideen für die Feinde im Spiel beinhaltete. Die Absicht bestand darin, eine Vielzahl von Feindtypen zu haben, darunter Feinde niedriger, mittlerer und hoher Stufen, mit unterschiedlichen Größen und anderen Eigenschaften.

Obwohl Nissen die künstlerischen Entscheidungen verteidigte, räumte er ein, dass Hutlihut möglicherweise einige der Kunstwerke überdenken muss, um sicherzustellen, dass sie sich deutlicher von Destiny 2 abheben.

Diese Kontroverse betrifft nicht nur Hutlihut Games, da Bungie selbst mit dem Vorwurf des Kopierens konfrontiert wurde. In der Vergangenheit wurde eine ikonische Zwischensequenz, die den Ursprung von The Witness in Destiny 2 enthüllte, kritisiert, weil das Kunstwerk eines Fans ohne Erlaubnis verwendet wurde. Bungie entschuldigte sich später, erwähnte den Namen des Künstlers und leistete eine Entschädigung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Pyramidenschiffen in Void Crew und Destiny 2 in der Gaming-Community Kontroversen ausgelöst haben. Hutlihut Games räumte ein, sich von Destiny inspirieren zu lassen, betonte aber auch die einzigartigen Elemente im Design ihres Spiels. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen dieses Problem künftig angehen wird.

