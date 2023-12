Vivo X100 und X100 Pro: Die neuen Flaggschiff-Smartphones mit verbesserter Kamera-Hardware

By

Vivo hat kürzlich seine neuen Flaggschiff-Smartphones, das Vivo X100 und das Vivo X100 Pro, auf den Markt gebracht, wobei der Schwerpunkt auf Kameraverbesserungen liegt. Während die Geräte ursprünglich am 13. November in China auf den Markt kamen, sind sie nun auf dem Weg zu internationalen Märkten. Der X100 wird in südostasiatischen Ländern wie Indien und Indonesien erhältlich sein, während der X100 Pro auf europäischen Märkten eingeführt wird.

Eines der herausragenden Merkmale dieser Smartphones ist die verbesserte Kamera-Hardware. Das X100 Pro verfügt über eine 50-Megapixel-4.3-Zoll-Hauptkamera sowie eine Telekamera mit 100-facher optischer Vergrößerung. Die Hauptkamera ist mit „Optical Precision Calibration“ für gleichbleibende Schärfe und Qualität abgestimmt, während die Telekamera darauf ausgelegt ist, chromatische Aberration zu reduzieren. Darüber hinaus verfügt die XXNUMX Pro über ein schwebendes Linsenelement, das Nahaufnahmen mit dem Teleobjektiv ermöglicht.

Andererseits verfügt die X100 über einen 50-Megapixel-1/1.49-Zoll-Hauptkamerasensor und eine 64-Megapixel-3x-optische Telekamera. Obwohl das schwebende Linsenelement des X100 Pro fehlt, wurden die Linsen beider Geräte mit Zeiss-Beschichtungen versehen.

Sowohl das X100 als auch das X100 Pro werden mit dem Flaggschiff-Chipsatz Dimensity 9300 von MediaTek betrieben und verfügen über ein 6.78-Zoll-OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Sie verfügen außerdem über die Schutzart IP68 für Staub- und Wasserbeständigkeit.

Vivos Fokus auf die Verbesserung der Objektivqualität ist ein bemerkenswerter Schritt, insbesondere wenn man bedenkt, wie sich dies auf die Bildqualität und die Bokeh-Leistung auswirkt. Während das Vorgängermodell X90 Pro vielversprechend war, wurden in bestimmten Situationen einige Linsenfehler beobachtet. Allerdings weckt Vivos Engagement für die Verbesserung der Kamera-Hardware die Erwartungen an das X100 Pro und seine erwartete Konkurrenz mit dem kommenden Galaxy S24 Ultra.

Obwohl keine europäischen Preisinformationen bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass das X100 Pro in Hongkong für 7,998 HK$ im Einzelhandel erhältlich sein wird, was etwa 937 € oder 1,024 $ entspricht. Der Preis für das Nicht-Pro-X100 liegt bei 5,998 HK$, etwa 768 $ oder 702 €.