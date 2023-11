Neuer visueller Stil für die Weihnachtsfeier in Brünn vorgestellt

Die jährliche Weihnachtsfeier in Brünn wird dieses Jahr einen brandneuen visuellen Stil präsentieren, der von der renommierten Kreativagentur Aetna kreiert wurde. Das Thema der diesjährigen Dekoration lautet „Das zweitbeste Weihnachten der Welt – direkt nach dem bei Ihnen zu Hause.“ Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen Zusammenarbeit mit Aetna beschlossen die Organisatoren, ihre Partnerschaft fortzusetzen und das Konzept noch weiter auszubauen.

In Zusammenarbeit mit Vendula Pucharová Kramářová von PECKA Fashion hat Aetna ein optisch beeindruckendes Muster entworfen, das traditionelle Weihnachtselemente enthält. Das Kunstwerk zeigt geschnittene Äpfel, Orangen, Lebkuchen und andere Süßigkeiten, die um einen zentralen Karpfen oder Weihnachtsbaum angeordnet sind. Dieses einzigartige Design unterstreicht die gastronomische Seite der Weihnachtszeit und verleiht einen Hauch von künstlerischem Flair.

Aber das ist noch nicht alles, was dieses Jahr neu ist. Bei der Weihnachtsfeier in Brünn wird erstmals auch der Einsatz von Augmented-Reality-Technologie eingeführt. Besucher haben die Möglichkeit, die visuellen Darstellungen über ihre Smart-Geräte zu betrachten, die digitale Szenen in die reale Umgebung überlagern. Diese Innovation gibt es nur in Brünn und verspricht den Teilnehmern ein immersives und interaktives Erlebnis.

Darüber hinaus wurde der musikalische Jingle der Brünner Weihnacht überarbeitet und die Klänge werden von animierten Weihnachtsplakaten begleitet. Der neue Jingle wurde von Tomáš Kelar, einem Mitglied der Musikgruppe MIDI LIDI, und Ondřej Mikula, einem talentierten Musiker, Produzenten und Multimedia-Künstler, komponiert und wird den Feierlichkeiten einen zusätzlichen Hauch von Feiertagsstimmung verleihen.

Um den neuen visuellen Stil noch besser zur Geltung zu bringen, hat TIC BRNO auch eine Kollektion von Weihnachtssouvenirs eingeführt. Pralinen, Pfefferminzbonbons, Dosen, Pfannkuchen und Leinentaschen im neuen Design werden an verschiedenen Orten zum Kauf angeboten, darunter in den Informationszentren von TIC BRNO, am Weihnachtsstand von TIC BRNO am Náměstí Svobody und auf der offiziellen Website.

Dank des innovativen Einsatzes von Technologie und der Kreativität von Aetna und seinen Mitarbeitern verspricht Brünn Weihnachten in diesem Jahr ein unvergessliches und visuell fesselndes Erlebnis zu werden. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die festliche Atmosphäre zu erkunden und in das zweitbeste Weihnachtsfest der Welt einzutauchen – zumindest direkt nach dem bei Ihnen zu Hause!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wer ist dieses Jahr für die Gestaltung des visuellen Stils von Brünner Weihnachten verantwortlich?

A: Die Kreativagentur Aetna, in Zusammenarbeit mit Vendula Pucharová Kramářová von PECKA Fashion.

F: Was ist das Thema des diesjährigen visuellen Stils?

A: Das Thema lautet „Das zweitbeste Weihnachten der Welt – direkt nach dem bei Ihnen zu Hause.“

F: Wie können Besucher Augmented Reality bei Brünn Christmas erleben?

A: Besucher können mit ihren Smart-Geräten digitale Szenen betrachten, die über die reale Umgebung gelegt werden.

F: Wer hat den musikalischen Jingle für Brünner Weihnachten kreiert?

A: Der Jingle wurde von Tomáš Kelar von der Musikgruppe MIDI LIDI und Ondřej Mikula, einem Musiker, Produzenten und Multimedia-Künstler, komponiert.

F: Wo kann man die neuen Weihnachtssouvenirs im visuellen Stil kaufen?

A: Die Souvenirs sind in den Infozentren von TIC BRNO, am Weihnachtsstand von TIC BRNO am Náměstí Svobody und auf der offiziellen Website erhältlich.