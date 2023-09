Der renommierte Wissenschaftler Dr. BR Guruprasad von der Indian Space Research Organization (ISRO) hielt an der Vidyashilp University in Bengaluru, Indien, einen fesselnden Vortrag mit dem Titel „Chandrayaan 3: Indiens inspirierende Mission zum Mond“. Die Veranstaltung zog Schüler angesehener Institutionen wie der Vidyashilp Academy, der Legacy School und der Bangalore International School an und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihren jungen Köpfen.

Während seines Vortrags informierte Dr. Guruprasad die Studenten über die Erforschung des Mondes, sowohl durch Roboter-Raumschiffe als auch durch Astronauten. Er betonte die Bedeutung des Mondes für das Verständnis der Geschichte der Erde und des Sonnensystems, von seiner Bedeutung für die Navigation und Zeitmessung bis hin zu seiner aktuellen Rolle bei der Aufklärung der Geheimnisse der Vergangenheit unseres Planeten.

Als Experte für die Planung, Analyse und den Betrieb von Satellitenmissionen gewährte Dr. Guruprasad den Studenten einen seltenen Einblick in die Welt der Monderkundung. Er hob das Chandrayaan-Programm hervor, ein Beweis für Indiens Engagement in der Weltraumforschung, und erörterte insbesondere die bemerkenswerte Leistung von Chandrayaan 3, das kürzlich mit der erfolgreichen Landung in der Südpolarregion des Mondes Geschichte schrieb.

Dr. Guruprasad brachte seine Begeisterung über die Gelegenheit zum Ausdruck, die beeindruckende Reise von Chandrayaan 3 und Aditya L1 mit den brillanten Studenten der Vidyashilp University zu teilen. Er lobte ISROs technologisches Können und sein unerschütterliches Engagement für die Erforschung des Weltraums und hoffte, dass sein Vortrag bei diesen jungen Köpfen einen Funken Neugier geweckt und sie dazu inspiriert hatte, die Grenzen der Wissenschaft zu erkunden.

Die Wirkung von Dr. Guruprasads Vortrag auf die Studenten war offensichtlich, als Dr. N. Mehala, außerordentliche Professorin an der School of Computational and Data Sciences der Vidyashilp University, ihre Begeisterung für die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung zum Ausdruck brachte. Sie betonte, wie wichtig es sei, bei den Studierenden Neugier zu wecken und den Entdeckergeist zu fördern, was perfekt mit der Mission der Universität übereinstimme, eine transformative Lernerfahrung zu bieten.

Die Vidyashilp Education Group (VSEG), bestehend aus der Vidyashilp Academy, den Vidyasagar Preschools und den Vidyashilp Schools, ist weltweit für ihre einzigartigen Lehrpläne und Unterrichtspraktiken anerkannt. Mit über 10,000 betroffenen Studierenden an fünf Instituten möchte VSEG eine erstklassige Ausbildung bieten, die Studierende dazu ermutigt, nach den Sternen zu greifen.

Quellen:

– Devdiskurs

– Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO)