Klarer Himmel für Geminiden-Meteorschauer

Die kommenden Tage in New Hampshire werden kühl, aber ruhig sein, wobei die Temperaturen am Freitag und das ganze Wochenende über wieder auf 40°C steigen. Dies stellt eine großartige Gelegenheit für Sterngucker dar, da der Himmel heute Abend größtenteils klar ist und sich ideal für die Beobachtung des Geminiden-Meteorschauers in zentralen und südlichen Teilen des Staates eignet.

Während es im Norden eine Brise und Schneeschauer gibt, kann der Rest von New Hampshire am Donnerstag mit teilweiser Aufklarung und sonnigem Himmel rechnen. Erwarten Sie jedoch keinen allzu starken Temperaturanstieg, da die Höchsttemperaturen nur 20 bis 30 Grad erreichen.

Aber es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die milderes Wetter bevorzugen. Am Freitagnachmittag wird es zu wärmeren Temperaturen kommen, mit Höchstwerten von über 40 Grad und teilweise sonnigem Himmel. Dieser Trend wird sich bis in den Samstag hinein fortsetzen, mit Höchstwerten wieder in den 40er-Bereichen und teilweise sonnigen und trockenen Bedingungen.

Der Sonntag wird eine Zunahme der Wolken mit sich bringen, wenn das nächste Wettersystem näher rückt. Es wird erwartet, dass sich in der Nacht zum Sonntag Regen entwickelt und am Montag den ganzen Tag über anhält. Dies ist der vierte Montag in Folge mit Regenfällen in New Hampshire.

Für alle Astronomie-Enthusiasten da draußen bietet der klare Himmel heute Nacht eine hervorragende Gelegenheit, den Geminiden-Meteorschauer zu beobachten. Also packen Sie sich an, suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen und genießen Sie das himmlische Schauspiel am Nachthimmel. Denken Sie daran, sich etwas zu wünschen, wenn Sie eine Sternschnuppe fangen!