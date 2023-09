Forscher haben ein besorgniserregendes Ausmaß an Antibiotikaresistenzen bei Bakterien kriegsverletzter Patienten in der Ukraine entdeckt. Die von der Universität Lund in Schweden in Zusammenarbeit mit ukrainischen Mikrobiologen durchgeführte Studie ergab ein beispielloses Ausmaß an Resistenzen, insbesondere bei den Bakterien Klebsiella pneumoniae.

Die Forscher analysierten Patientenproben von 141 Kriegsopfern in der Ukraine, darunter Erwachsene mit Kriegsverletzungen und Säuglinge, bei denen eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Diese Patienten hatten sich während ihres Krankenhausaufenthalts Infektionen zugezogen, hauptsächlich aufgrund überlasteter medizinischer Einrichtungen und zerstörter Infrastruktur.

Die in The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass zahlreiche Patienten Bakterien mit bemerkenswert hoher Antibiotikaresistenz aufwiesen. Einige Stämme zeigten Resistenzen gegen antimikrobielle Breitbandwirkstoffe, darunter auch neu entwickelte Antibiotika. Erschreckenderweise enthielten fast zehn Prozent der Proben Bakterien, die gegen „unser letztes Mittel“-Antibiotikum Colistin resistent waren. Darüber hinaus enthielten sechs Prozent aller Proben Bakterien, die gegen jedes getestete Antibiotikum resistent waren.

Professor Kristian Riesbeck von der Universität Lund äußerte sich besorgt über die Resistenz der Bakterien Klebsiella pneumoniae, da sie selbst bei Personen mit einem gesunden Immunsystem Krankheiten verursachen können. Er betonte den dringenden Bedarf an internationaler Hilfe zur Bewältigung dieser ernsten Sorge.

Das Ausmaß der in dieser Studie beobachteten Antibiotikaresistenzen übertrifft alles bisher Gesehene, selbst in Ländern wie Indien und China. Professor Riesbeck betonte die Gefahr einer weiteren Ausbreitung resistenter Bakterien, die den gesamten europäischen Raum bedrohe. Während viele Länder der Ukraine Militärhilfe leisten, ist es ebenso wichtig, bei der Bewältigung dieser aktuellen Situation zu helfen.

Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen die Herausforderungen, die resistente Bakterien in Kriegszeiten mit sich bringen. Zusätzlich zum menschlichen Leid, das der Krieg in der Ukraine verursacht, wird ein unsichtbarer Krieg gegen diese widerstandsfähigen Bakterien geführt. Richtige Intervention und Unterstützung sind von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern und die Gesundheit der von Krieg und Konflikten betroffenen Menschen zu schützen.

[Quelle: The Lancet Infectious Diseases]