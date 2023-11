Neue Steam-Deck-OLED-Bestellungen stehen beim Start vor Herausforderungen

By

Datum: [Artikeldatum]

Valves mit Spannung erwartete Veröffentlichung des neuen Steam Deck OLED stieß beim Start auf einige Hindernisse. Es liegen Berichte über Schwierigkeiten vor, mit denen Kunden konfrontiert waren, wenn sie versuchten, Bestellungen für das aktualisierte Handheld-Gerät aufzugeben. Während es einigen Glücklichen gelungen ist, ihre Einkäufe zu sichern, hatten viele andere Probleme beim Versuch, ihre Transaktionen abzuschließen.

Valve hat diese Probleme erkannt und den Verbrauchern versichert, dass sie aktiv an der Lösung der Checkout-Herausforderungen im Steam Store arbeiten. In einer am [X] veröffentlichten Erklärung entschuldigte sich Valve für etwaige Unannehmlichkeiten und forderte die Kunden auf, geduldig zu sein, während sie das Problem von ihrer Seite aus angehen.

Die Situation erinnert an den Vorbestellungsrausch, der die Veröffentlichung des ursprünglichen Steam Decks im Juli letzten Jahres umgab und die Steam-Plattform überforderte. Diesmal wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem Steam Deck OLED aufgrund seiner beeindruckenden Upgrades erheblich hoch sein wird. Darüber hinaus verleiht der Reiz der transparenten Version in limitierter Auflage dem bereits begehrten Gerät eine weitere Ebene der Exklusivität.

FAQ:

F: Mit welchen Problemen sind Kunden bei der Bestellung des neuen Steam Deck OLED konfrontiert?

A: Kunden sind während des Kaufvorgangs auf Schwierigkeiten gestoßen, beispielsweise konnten sie ihre Transaktionen nicht abschließen, nachdem sie das Gerät in ihren Einkaufswagen gelegt hatten.

F: Hat Valve die Probleme erkannt, mit denen die Kunden konfrontiert sind?

A: Ja, Valve hat die Checkout-Probleme erkannt und arbeitet aktiv an deren Lösung.

F: Was sollten Kunden tun, wenn sie Probleme bei der Bestellung des Steam Deck OLED haben?

A: Valve rät seinen Kunden, geduldig zu sein und darauf zu warten, dass das Unternehmen die Checkout-Probleme behebt.

F: Warum ist die Nachfrage nach dem Steam Deck OLED so hoch?

A: Das Steam Deck OLED gilt als bedeutende Weiterentwicklung seines Vorgängers und ist daher bei Gamern und Technikbegeisterten gleichermaßen äußerst beliebt.

F: Gibt es limitierte Versionen des Steam Deck OLED?

A: Ja, es gibt eine transparente Version des Steam Deck OLED in limitierter Auflage, die bei den Verbrauchern für zusätzliche Begeisterung gesorgt hat. Derzeit scheint es jedoch ausverkauft zu sein.