Valves neue Hardware-Idee erhält Zertifizierung in Südkorea

Es ist bekannt, dass Valve Ambitionen hat, die über das Steam Deck hinausgehen, und neue Informationen deuten darauf hin, dass das Unternehmen sich möglicherweise auf die Veröffentlichung einer seiner Hardware-Ideen vorbereitet. Die National Radio Research Agency in Südkorea hat ein „Low-Power Wireless Device“ von Valve mit der Bezeichnung „RC-V1V-1030“ zertifiziert. Während die Zertifizierung nicht viele Details über das Gerät liefert, weist sie darauf hin, dass es 5-GHz-WLAN nutzt, was in den meisten Computern bereits üblich ist. Aufsichtsbehörden verlangen in der Regel eine Zertifizierung für Geräte, die importiert und möglicherweise in einem Land verkauft werden. Das Valve-Gerät ist noch nicht in der FCC-Datenbank der Vereinigten Staaten oder der Bluetooth SIG enthalten, aber das könnte sich in Zukunft ändern.

Im Code von Valve finden sich einige Hinweise auf die Hardware-Pläne des Unternehmens. Michael Larabel von Phoronix entdeckte, dass Valve Änderungen im Zusammenhang mit der Van Gogh APU des Steam Decks vorgenommen hat, einschließlich Verweisen auf die Produktnamen „Galileo“ und „Sephiroth“. Greg Coomer von Valve hat zuvor erwähnt, dass die vorhandene APU im Steam Deck auch für ein eigenständiges VR-Headset geeignet sein könnte. Allerdings ist es weniger wahrscheinlich, dass ein neues Steam-Controller-Gamepad den gesamten Steam-Deck-Chip enthalten würde.

Valve hat verschiedene Hardware-Ideen untersucht, darunter ein eigenständiges VR-Headset mit dem Codenamen „Deckard“, wie Quellen im Jahr 2021 bestätigten. Es kursierten auch Patentbilder des Geräts. Ob das zertifizierte „Low-Power-Wireless-Gerät“ mit einer Aktualisierung des Steam Decks oder einem völlig neuen Hardwareprodukt zusammenhängt, bleibt abzuwarten. Es könnte jedoch ratsam sein, dass Valve eine Ankündigung macht, bevor Nintendo seinen Nachfolger für die Nintendo Switch enthüllt.

