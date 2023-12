Valves urkomischer Ban Hammer trifft Dota 2 Smurf-Konten

By

Valve, das Spieleunternehmen hinter Dota 2, hat einen ziemlich amüsanten Ansatz gewählt, um gegen Smurf-Konten vorzugehen. In einem sogenannten „Blutbad“ hat Valve beschlossen, Überraschungsgeschenke an diese Konten zu senden, darunter auch an die Konten von Profispielern. Klingt gut, oder? Der Clou ist, dass das Geschenk tatsächlich einen „hochgiftigen“ Kohleklumpen enthält, der ein dauerhaftes Verbot auslöst. Sprechen Sie über eine urkomische Bestrafung!

Ein Dota 2-Profi und Streamer, Mason Venne, auch bekannt als „Mason“, wurde überrascht, als sein Konto nach dem Öffnen des Geschenks gesperrt wurde. Seine Reaktion war unbezahlbar, er rief: „Was?! Ich wurde gesperrt?! Was? Was wäre, wenn ich es einfach nie geöffnet hätte? Meinen sie das ernst?“ Er wusste nicht, dass Valve ihren Streich bereits ausgeführt hatte.

In einem Folgebeitrag im Dota 2-Subreddit gab Mason zu und entschuldigte sich dafür, dass er einen Verhaltensscore-Farmer engagiert hatte, um seinen Verhaltensscore im Spiel zu steigern. Valve nutzt dieses Punktesystem, um positives Verhalten und Kommunikation im Spiel zu fördern. Mason bittet Valve nun, sein Verbot aufzuheben, räumt seinen Fehler ein und verspricht, ihn nie zu wiederholen. Aber wird Valve ihm Gnade erweisen?

Valves harte Haltung gegenüber Dota-2-Spielern, die gegen die Regeln verstoßen, ist offensichtlich. Sie haben die Spieler auf ihrer „Ungezogenheitsliste“ gewarnt, dass ihnen ein Blutbad bevorsteht. In einem Blogbeitrag, der sich mit dem Problem befasst, erklärte Valve, dass sie das Verhalten der Spieler genau beobachtet und eine aggressive Sperrwelle gestartet haben, die in den letzten Wochen Zehntausende von Smurf-Kontosperrungen zur Folge hatte.

Das Ziel von Valve ist es, sicherzustellen, dass die Spiele für alle Spieler angenehm und fair sind. Schlumpfkonten und anderes negatives Verhalten ruinieren nicht nur das Spielerlebnis, sondern verstoßen auch gegen die Grundsätze des Fair Play. Auch wenn dieser Ansatz amüsant erscheinen mag, sind die Aktionen von Valve Teil ihres Engagements, die Integrität von Dota 2 aufrechtzuerhalten.

Während es ungewiss bleibt, ob Valve Masons Verbot aufheben wird, ist eines klar: Sie machen deutlich, dass ein Verstoß gegen die Regeln Konsequenzen hat. Deshalb hier ein Ratschlag an alle Dota 2-Spieler: Spielen Sie fair, respektieren Sie die Regeln und unterschätzen Sie nicht den Bannhammer von Valve.