Valve führt strikte Verbote für Smurf-Konten in DOTA 2 ein

Valve hat seine bisher aggressivste Sperrwelle gestartet und zielt im Rahmen seines anhaltenden Vorgehens auf Smurf-Konten in DOTA 2 ab. Die neueste Sperrwelle, die zusammen mit dem Frostivus 2023-Update für das beliebte MOBA-Spiel angekündigt wurde, zielt darauf ab, das Problem anzugehen, dass Spieler Matchmaking-Systeme ausnutzen, indem sie alternative Konten erstellen.

Smurf-Accounts sind dem Fairplay in Multiplayer-Spielen schon lange ein Dorn im Auge. Diese Konten ermöglichen es erfahrenen Spielern, den Matchmaking-Prozess gezielt zu manipulieren, indem sie gegen Anfänger spielen und sich so leichte Siege sichern. Wenn diese Spieler in der Rangliste aufsteigen und ihr Können von den Algorithmen des Spiels erkannt wird, erstellen sie einfach neue Konten, um die Scharade fortzusetzen.

In einem Blogbeitrag erklärte Valve: „Wenn Sie auf der Naughty List stehen, haben wir gute Nachrichten für alle anderen und schlechte Nachrichten für Sie, denn dieses Jahr wird es ein Blutbad geben.“ Das Unternehmen betonte seine kontinuierlichen Investitionen in die Überwachung des Spielerverhaltens und sein Engagement für einen aggressiven Ansatz. Allein die Verbotswelle hat in den letzten Wochen zur Entfernung Zehntausender Smurf-Konten geführt.

Interessanterweise sind auch professionelle DOTA 2-E-Sport-Spieler nicht von der Strafe ausgenommen. Nach Rücksprache mit diesen Spielern hat Valve beschlossen, die Sperr- und Strafeffekte auch auf diese Gruppe anzuwenden. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Regeln für alle gelten sollten, unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau oder Status.

Neben Smurf-Konten geht Valve auch gegen hochgiftige Spieler vor. Diejenigen, die sich störend verhalten, Spiele ruinieren und ihre Verhaltenswerte senken, müssen mit Strafen rechnen, in schweren Fällen sogar mit Kontosperrungen.

Spieler, die sich nach der Bannwelle bei DOTA 2 anmelden, erhalten ein besonderes Frostivus-Geschenk, das je nach Verhalten und Schlumpfnutzung variiert. Diejenigen auf der „Naughty List“ erhalten möglicherweise eine Verwarnung oder ein Verbot, symbolisiert durch ein Stück Kohle, während diejenigen auf der „Nice List“ mit einem kostenlosen Kosmetikset als Belohnung rechnen können.

Der Frostivus-Patch für DOTA 2 bringt mehrere Gameplay-Änderungen, darunter neue Gegenstände und Anpassungen der Heldenbalance. Insgesamt zeigen die Bemühungen von Valve ein klares Engagement für Fairplay und die Aufrechterhaltung einer positiven Spielumgebung für alle Spieler.