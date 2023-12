Nvidia stößt in China auf Widerstand der USA wegen neu gestalteter GPUs

Der anhaltende Kampf zwischen Nvidia und der US-Regierung um die Umgehung von Chip-Sanktionen zur Belieferung des chinesischen Marktes hat eine neue Wendung genommen. US-Handelsministerin Gina Raimondo hat Nvidia ausdrücklich gewarnt, dass alle Versuche, ihre GPUs umzugestalten, um Exportbeschränkungen zu umgehen, genau überwacht und kontrolliert werden.

Raimondos Kommentare kamen während des Reagan National Defense Forum in Kalifornien, wo sie die Notwendigkeit betonte, China am Zugang zu Spitzentechnologie zu hindern. „Wir können nicht zulassen, dass China diese Chips bekommt, Punkt“, erklärte sie entschieden. „Wenn man einen Chip um eine bestimmte Schnittlinie herum so umgestaltet, dass KI möglich ist, werde ich ihn schon am nächsten Tag kontrollieren“, fügte sie hinzu.

Um den Handelssanktionen zu entgehen, hat Nvidia seine Produkte kontinuierlich überarbeitet und modifizierte Versionen ausschließlich für den chinesischen Markt eingeführt. Dies hat sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nvidia und dem US-Handelsministerium entwickelt, wobei Nvidia bestrebt ist, den Zugang zum lukrativen chinesischen Markt aufrechtzuerhalten.

Allerdings unterliegt nicht nur China diesen Beschränkungen. Das US-Handelsministerium hat gegen mehrere Länder Sanktionen verhängt, es ist jedoch klar, dass China im Mittelpunkt steht. Chinas enormes Marktpotenzial macht es zu einem scheinbar endlosen Ziel für Chiphersteller, die auf der Suche nach Gewinn sind.

Interessanterweise wurde kürzlich berichtet, dass chinesische Unternehmen US-amerikanische Chipherstellungsanlagen erwerben, um ihre eigenen fortschrittlichen Halbleiter zu entwickeln. Dies deutet darauf hin, dass China unabhängig vom anhaltenden Konflikt irgendwann in Bezug auf leistungsstarke Hardware, die in der Lage ist, hohe KI-Arbeitslasten zu bewältigen, autark werden könnte.

Während sich der Diskurs zwischen Nvidia und der US-Regierung verschärft, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. In diesem hochriskanten Kampf um den Marktzugang und die Kontrolle über Spitzentechnologie werden wahrscheinlich beide Seiten neue Strategien anwenden.

