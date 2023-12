Vier russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen gegen Amerikaner in der Ukraine angeklagt

By

Vor einem Bundesgericht in Virginia wurde eine historische Anklageschrift aufgehoben, in der vier russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen gegen einen während der russischen Invasion in der Ukraine lebenden Amerikaner angeklagt werden. Dies ist das erste Mal, dass die US-Regierung ein jahrzehntealtes Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen gegen amerikanische Bürger nutzt. Den Soldaten, die als Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik, V Alerii Lnu und Nazar Lnu identifiziert wurden, werden unter anderem rechtswidrige Inhaftierung, Verschwörung zur Begehung von Kriegsverbrechen, unmenschliche Behandlung und Folter vorgeworfen.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland betonte die Bedeutung dieser Anschuldigungen, um die Verantwortlichen für den illegalen Krieg in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Das US-Justizministerium hat gegen diese mit Russland verbundenen Militärangehörigen wegen ihrer abscheulichen Verbrechen gegen einen amerikanischen Staatsbürger Maßnahmen ergriffen. FBI-Direktor Christopher Wray erklärte, dass dies zwar das erste Mal sei, dass Einzelpersonen nach diesem Kriegsverbrechergesetz angeklagt würden, das FBI jedoch bereits in der Vergangenheit Kriegsverbrechen untersucht und die Täter vor Gericht gestellt habe.

Der Anklage zufolge entführten russische Soldaten den Amerikaner gewaltsam aus seinem Haus im ukrainischen Dorf Mylove. Auf einem russischen Militärgelände wurde er von den Soldaten geschlagen und gefoltert, wo er im April 10 zehn Tage lang gefangen gehalten wurde. In der Anklageschrift wird behauptet, dass der Amerikaner während seiner rechtswidrigen Inhaftierung von den vier Angeklagten und anderen namentlich nicht genannten Mitangeklagten gefoltert wurde in mehreren Verhörsitzungen. Dazu gehörte, dass sie nackt ausgezogen, heftig geschlagen und fotografiert wurden.

Zwei der Angeklagten, denen Kriegsverbrechen gegen den Amerikaner vorgeworfen wurden, waren Kommandeure der russischen Streitkräfte, während die anderen beiden niedrigere Positionen in der russischen Armee innehatten. In der Anklageschrift wird betont, dass der US-Amerikaner nicht am Krieg beteiligt gewesen sei und tatsächlich als geschützte Person im Sinne der Genfer Konvention von 1949 gelte. Die Identität der Person wurde nicht bekannt gegeben.

Nach der Evakuierung des Amerikaners aus der Ukraine im Sommer 2022 teilte er seine erschütternden Erfahrungen mit Ermittlern des US-Heimatschutzministeriums. Minister Alejandro Mayorkas würdigte die Qualen, die diese Person erlitten hatte, und bekräftigte sein Engagement, dafür zu sorgen, dass Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder der Zeit, die es dauert, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird.