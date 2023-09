Stadtparks, die auf ehemaligen Verbrennungsanlagen errichtet wurden, könnten einen erhöhten Bleigehalt im Boden aufweisen

Zusammenfassung: Eine von der Duke University durchgeführte Studie hat ergeben, dass Stadtparks und Spielplätze, die auf ehemaligen Müllverbrennungsstandorten errichtet wurden, möglicherweise immer noch einen erheblich hohen Bleigehalt in ihren Oberflächenböden aufweisen. Im Rahmen der Studie wurden Oberflächenbodenproben aus drei Stadtparks in Durham, North Carolina, gesammelt und analysiert, die sich auf ehemaligen Verbrennungsanlagen befinden, die Anfang der 1940er Jahre geschlossen wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass einer der Parks einen Bleigehalt von über 2000 Teilen pro Million aufwies, mehr als fünfmal höher als der aktuelle EPA-Standard für sichere Böden in Kinderspielbereichen. Die Exposition gegenüber Blei im Boden kann insbesondere bei Kindern langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben, darunter Schädigungen des Gehirns und des Nervensystems, verzögertes Wachstum und Entwicklung sowie Lern- und Verhaltensprobleme. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Prüfung der Bodenverschmutzung in städtischen Gebieten, da in vielen Städten möglicherweise Parks, Schulen, Wohnhäuser und andere Gebäude auf ehemaligen Verbrennungs- und Ascheentsorgungsstandorten errichtet wurden.

Städte in den USA und Kanada verbrannten ihren Müll und Abfall in kommunalen Verbrennungsanlagen, bis sie Anfang der 1970er Jahre aus Bedenken hinsichtlich der Luftverschmutzung geschlossen wurden. Die Studie zeigt jedoch, dass die Altlasten der Kontamination durch diese Verbrennungsanlagen möglicherweise immer noch in städtischen Böden bestehen bleiben. Die Forscher vermuten, dass historische Erhebungen auf ein mangelndes Bewusstsein für die Gesundheits- und Umweltgefahren von Verbrennungsasche hinweisen, die konzentrierte Mengen an Blei und anderen Schadstoffen enthielt. Die Asche wurde manchmal in Parks und anderen städtischen Räumen verteilt und trug zur Bodenverschmutzung bei.

Die Studie betont auch die Bedeutung des Einsatzes neuer Technologien zur Probenahme und Überwachung der Bodenkontamination. Der Einsatz tragbarer Röntgenfluoreszenzinstrumente ermöglicht eine schnelle Analyse von Bodenproben auf mehrere Metalle, einschließlich Blei. Die Forscher glauben, dass die Nutzung historischer Aufzeichnungen über die Müllverbrennung und Ascheentsorgung dazu beitragen kann, Kontaminations-Hotspots zu identifizieren und die Bemühungen zur Risikobewertung und -minderung zu beschleunigen. Diese Studie erinnert an die potenziellen Gefahren, die von kontaminiertem Boden in städtischen Gebieten ausgehen, und an die Notwendigkeit kontinuierlicher Überwachungs- und Sanierungsbemühungen.

Quelle: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488