Neue Goldene Schallplatte soll die Menschheit im 21. Jahrhundert präsentieren

Wissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA stellen sich eine neue Ausgabe des Goldenen Rekords vor, der in zukünftige interstellare Raumschiffe aufgenommen werden soll. Die ursprüngliche Goldene Schallplatte, die 1977 mit der Voyager-Raumsonde der NASA ins All geschossen wurde, enthielt Töne und Bilder, die die Menschheit und das Leben auf der Erde repräsentierten. Der Inhalt der Aufzeichnung zeigt jedoch allmählich ihr Alter, was Forscher dazu veranlasst, eine Modernisierung für das 21. Jahrhundert vorzuschlagen.

Das Team des Jet Propulsion Laboratory der NASA möchte einen neuen Goldenen Rekord schaffen, der „den vollen Reichtum und die Tiefe des menschlichen Lebens und der menschlichen Erfahrung“ widerspiegelt. Die Botschaft soll ein universelles Verständnis der menschlichen Gesellschaft, der Entwicklung des Lebens auf der Erde sowie unserer Hoffnungen und Sorgen für die Zukunft vermitteln.

Während die Wissenschaftler keine konkreten Vorschläge für den Inhalt des neuen Datensatzes machten, schlugen sie vor, dass er aktualisierte Medien- und Technologieformen wie Videos, Spiele und Computercode enthalten sollte. Sie schlugen außerdem eine zweiteilige Botschaft vor, um den unterschiedlichen Zivilisationsstufen Rechnung zu tragen: einfachere Illustrationen für weniger fortgeschrittene Lebewesen und eine größere Menge digitaler Informationen für fortgeschrittenere Arten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine außerirdische Rasse die Nachricht findet und entschlüsselt, ist gering, aber die Forscher hoffen, dass der Vorschlag öffentliches Interesse und Beteiligung an dem Projekt wecken wird. Sie glauben, dass die Bewahrung einer Spur menschlicher Zivilisation und die Inspiration zukünftiger Generationen, unsere gemeinsame menschliche Erfahrung zu feiern und zu bewahren, genauso wichtig sind wie der erste Kontakt mit fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Goldene Schallplatte das Ziel hat, Zeit und Raum zu überwinden, indem sie die Vielfalt und Errungenschaften der Menschheit im 21. Jahrhundert präsentiert.