NASA-Forscher untersuchen Aktualisierung des Goldenen Rekords für außerirdische Kommunikation

Die Kommunikation mit außerirdischen Wesen ist seit langem ein Thema, das Wissenschaftler und Enthusiasten gleichermaßen fasziniert. 1977 brachte die NASA die Goldene Schallplatte auf den Markt, eine Zeitkapsel mit Tönen und Bildern, die die Menschheit und das Leben auf der Erde darstellen. Allerdings sind einige Inhalte mit der Zeit veraltet. Um eine relevantere und umfassendere Botschaft für potenzielle Begegnungen zu erstellen, hat ein Forscherteam am Jet Propulsion Laboratory der NASA eine Aktualisierung des Golden Record vorgeschlagen.

Die Forscher stellen sich eine Neuauflage der Goldenen Schallplatte vor, die den vollen Reichtum und die Tiefe des menschlichen Lebens und der menschlichen Erfahrung widerspiegeln würde. Sie schlagen vor, neuere Formen von Medien und Technologie zu integrieren, darunter Videos, Spiele und Computercode, um eine genauere Darstellung der Neuzeit zu ermöglichen. Die Idee besteht darin, eine zweiteilige Botschaft zu erstellen: Ein Teil enthält einfache Bilder für weniger fortgeschrittene Zivilisationen und ein anderer Teil enthält eine größere Menge digitaler Informationen für fortgeschrittenere Arten.

Obwohl die Chancen, dass eine außerirdische Rasse die Botschaft entdeckt und entschlüsselt, gering sind, hofft das Team, dass sein Vorschlag das öffentliche Interesse an dem Projekt wecken wird. Sie glauben, dass es genauso wichtig ist, eine Spur menschlicher Zivilisation für künftige Generationen zu bewahren, wie den Kontakt zu entfernten Zivilisationen herzustellen. Eine Version der Nachricht würde in den Weltraum gesendet, während eine andere auf der Erde archiviert bleiben würde, damit sowohl Menschen als auch andere intelligente Lebensformen sie in ferner Zukunft entdecken könnten.

Die Forscher hoffen, durch dieses Projekt aktuelle und zukünftige Generationen zu inspirieren und zu vereinen. Ihr Ziel ist es, unsere gemeinsame menschliche Erfahrung zu feiern und zu schützen, unabhängig davon, ob wir mit außerirdischen Wesen in Kontakt kommen. Während die Existenz und das Bewusstsein von Außerirdischen immer noch unbekannt sind, geht die Suche nach Erforschung und Kommunikation über die Grenzen unseres Planeten hinaus weiter. Die aktualisierte Goldene Schallplatte könnte als bleibendes Zeugnis der Neugier und des Wunsches der Menschheit dienen, sich mit anderen zu verbinden, sowohl auf der Erde als auch im riesigen Kosmos.