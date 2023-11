Neue Klassenrüstungssets und Waffen: November-Handelsposten-Update

By

Möchten Sie Ihren Mönch-, Hexenmeister- oder Krieger-Charakter in Ihrem Lieblings-Onlinespiel verbessern? Nun, Sie haben Glück! Zu den Handelsposten-Angeboten dieses Monats gehören brandneue Klassenrüstungssets und Waffensets für diese drei Klassen. Und das Highlight des Updates dieses Monats ist das Arsenal: Versteck für kosmische Waffen – eine Sammlung mächtiger und magischer Waffen, die wirklich nicht von dieser Welt sind.

Um sich die neuesten Artikel anzusehen, gehen Sie zu T&W (Tawney und Wilder) etwas außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder zum Zen'shiri-Handelsposten neben der Grommash-Festung in Orgrimmar. Vertrauen Sie uns, Sie möchten nicht verpassen, was sie zur Verfügung haben.

Zusätzlich zu den neuen Rüstungen und Waffen haben Spieler die Möglichkeit, ihre Aktivitätsleiste durch neue Aktivitäten aufzufüllen. Diese Veranstaltungen beginnen eine Woche vor Monatsende, sodass Sie genügend Zeit haben, teilzunehmen und Belohnungen zu verdienen.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im November auf Lager ist:

Klassenrüstungssets und Waffensets

Mönch:

– Besessener Wächterführer (Kopf, Schulter, Taille)

– Possessed Watcher Arsenal (Possessed Watcher Fan, Possessed Watcher Bloom, Possessed Watcher Keg)

Hexenmeister:

– Juwelen des verführerischen Rufs (Kopf, Schulter, Taille)

– Instrumente des verführerischen Rufs (Caduceus des verführerischen Rufs, Abbild des verführerischen Rufs, Schinder des verführerischen Rufs)

Krieger:

– Trophäen des Wilden Champions (Kopf, Schulter, Taille)

– Aggression des Wilden Champions (Ausweider des Wilden Champions, Dornen des Wilden Champions, Gladius des Wilden Champions)

Und das ist nicht alles! Der Handelsposten bietet außerdem Reittiere, Haustiere, Spielzeug und mehr, um Ihr Gameplay zu verbessern. Machen Sie sich also bereit für ein episches Abenteuer mit diesen fantastischen Neuzugängen.

FAQ:

F: Wo finde ich die neuen Klassenrüstungssets und Waffensets?

A: Gehen Sie zu T&W etwas außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder zum Zen'shiri-Handelsposten neben der Grommash-Festung in Orgrimmar.

F: Kann ich meine Aktivitätsleiste mit den neuen Aktivitäten auffüllen?

A: Ja, die neuen Aktivitäten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aktivitätsleiste aufzuholen. Diese Veranstaltungen beginnen eine Woche vor Monatsende.

F: Welche anderen Gegenstände sind im Handelsposten verfügbar?

A: Zusätzlich zu Klassenrüstungs- und Waffensets bietet der Handelsposten Reittiere, Haustiere, Spielzeug und mehr, um Ihr Gameplay zu verbessern.