Wintersturm bedeckt die North Carolina Mountains mit Schnee

Zusammenfassung:

Während ein Wintersturm über die westliche Region von North Carolina fegt, wird in den Bergen bis Mittwochmittag mit erheblichen Schneefällen gerechnet. Der National Weather Service hat eine Winterwetterwarnung für Gebiete über 3,500 Fuß und für das gesamte Avery County herausgegeben. Abschnitte wichtiger Straßen in den Bergen, darunter der Blue Ridge Parkway, wurden aufgrund des Schneefalls bereits gesperrt. Auf den höchsten Gipfeln der Smokies könnten möglicherweise über 45 cm Schnee liegen, begleitet von starken Windböen von bis zu 3,500 km/h. Die Skigebiete in der Region bereiten sich auf die Saison vor, wobei alle Berge North Carolinas bis auf zwei bereits zum Skifahren geöffnet sind. Es wird erwartet, dass der Wintersturm zwischen XNUMX und XNUMX Zentimeter Schnee in Gebiete mit einer Höhe von rund XNUMX Metern bringen wird. Reisenden wird empfohlen, vorsichtig zu sein und mit rutschigen Straßenverhältnissen zu rechnen, die sich auf den morgendlichen Pendelverkehr auswirken können.

Wintersturm trifft North Carolina Mountains

Ein Wintersturm ist über die Berge im Westen von North Carolina hereingebrochen und hat die Landschaft in ein Winterwunderland verwandelt. Der Nationale Wetterdienst hat eine Winterwetterwarnung für die Region herausgegeben, da Gebiete über 3,500 Fuß und Avery County von Schnee bedeckt sind. Bewohner und Besucher in den Bergen müssen aufgrund der Schneeanhäufung mit Reiseschwierigkeiten und gefährlichen Bedingungen rechnen.

Abschnitte des Blue Ridge Parkway wurden bereits gesperrt, und es werden weitere Schließungen erwartet, da der Schneesturm anhält. Auch andere Hauptstraßen wie die US 441/Newfound Gap Road und der NC Highway 128 wurden aufgrund von Schnee und Eis gesperrt. Diese Sperrungen sollen die Sicherheit der Autofahrer gewährleisten und Unfälle durch rutschige Straßenverhältnisse verhindern.

Die Skiindustrie in der Region profitiert vom Wintersturm, da bis auf zwei alle Berge North Carolinas zum Skifahren geöffnet sind. Skigebiete freuen sich über günstige Bedingungen und laden Besucher ein, die verschneiten Pisten zu genießen. Allerdings sollten Reisende bei der Anfahrt zu den Resorts Vorsicht walten lassen, da vereiste und verschneite Straßen die Fahrt zu einer Herausforderung machen können.

Prognose und Sicherheitsvorkehrungen

Die Wettervorhersage sagt voraus, dass auf den höchsten Gipfeln der Smoky Mountains über 45 cm Schnee liegen könnten, begleitet von Windböen von bis zu 3,500 Meilen pro Stunde. In Gebieten mit Höhenlagen um XNUMX Fuß wird mit XNUMX bis XNUMX cm Schnee erwartet. Der Schneefall wird voraussichtlich bis zum späten Vormittag oder frühen Nachmittag des Mittwochs anhalten und allmählich nachlassen.

Reisenden wird empfohlen, sich auf schneebedeckte Straßen und eingeschränkte Sichtverhältnisse vorzubereiten. Es wird mit rutschigen Straßenverhältnissen gerechnet, was sich auf den morgendlichen Pendelverkehr auswirken könnte. Es ist wichtig, beim Fahren Vorsicht walten zu lassen, einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten und zusätzliche Zeit für die Fahrt einzuplanen.

Der Wintersturm bringt sowohl Schönheit als auch Herausforderungen in die Berge von North Carolina. Anwohnern und Besuchern wird gleichermaßen empfohlen, sich über die neuesten Wetterbedingungen und Straßensperrungen auf dem Laufenden zu halten, um ihre Sicherheit beim Genießen des Winterwunderlandes zu gewährleisten.