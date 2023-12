Neue Resolution zur Unterstützung der obdachlosen Bevölkerung am Flughafen Atlanta verabschiedet

By

Zusammenfassung: Der Stadtrat von Atlanta hat einstimmig einen Beschluss verabschiedet, der darauf abzielt, der obdachlosen Bevölkerung, die am Hartsfield-Jackson International Airport Zuflucht sucht, dringend benötigte Hilfe zu leisten. Jede Nacht schlafen bis zu 200 Menschen im Atrium und im Inlandsterminal, und in der Resolution werden die Flughafenbeamten aufgefordert, einen Plan zu entwickeln und Hilfs- und Unterstützungsdienste bereitzustellen. Darüber hinaus hat der Rat 500,000 US-Dollar für den Flughafen bereitgestellt, um eine Notfallbeschaffung mit einem Dienstleister abzuschließen, um ein Unterstützungsprogramm umzusetzen. In der Entschließung wird außerdem die Überlegung gefordert, die öffentlichen Bereiche zu erweitern, um nicht nur Passagieren mit Ticket, sondern auch der breiten Öffentlichkeit Platz zu bieten.

Als Reaktion auf die wachsenden Bedenken von Befürwortern und Gemeindemitgliedern hat der Stadtrat von Atlanta einen wichtigen Schritt unternommen, um auf die Bedürfnisse der obdachlosen Bevölkerung einzugehen, die am Hartsfield-Jackson International Airport Schutz sucht. Da schätzungsweise 200 Menschen jede Nacht im Atrium und im Inlandsterminal des Flughafens schliefen, veranlasste die Situation den Rat, eine Resolution zu verabschieden, in der Maßnahmen gefordert wurden.

Die Resolution, die einstimmig angenommen wurde, betont die Bedeutung der Entwicklung eines umfassenden Plans zur Bereitstellung von Hilfs- und Unterstützungsdiensten für Bedürftige. Durch die Aufforderung an Flughafenbeamte, mit relevanten Parteien zusammenzuarbeiten und einen Dienstleister zu finden, hofft der Rat, ein Unterstützungsprogramm umzusetzen, das direkt auf die Herausforderungen der obdachlosen Bevölkerung eingeht.

Der Rat ist sich der Dringlichkeit der Situation bewusst und hat 500,000 US-Dollar für die Initiative bereitgestellt. Diese Finanzierung wird einen Notfallbeschaffungsprozess mit einem Dienstleister erleichtern und so ein schnelles Handeln und die Umsetzung des Unterstützungsdienstprogramms ermöglichen. Mit den bereitgestellten Mitteln kann der Flughafen den Bedürftigen sofortige Hilfe und die notwendigen Ressourcen bieten.

Darüber hinaus unterstreicht die Resolution die Notwendigkeit, die öffentlichen Bereiche innerhalb des Flughafens zu erweitern. Ziel ist es, Räume zu schaffen, die nicht nur für Fahrgäste mit Ticket, sondern auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Auf diese Weise kann der Flughafen ein integrativeres Umfeld schaffen und Möglichkeiten für Engagement und Unterstützung für ein breiteres Spektrum von Einzelpersonen bieten.

Der Stadtrat von Atlanta hat dem Generaldirektor des Flughafens eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um eine schriftliche Antwort mit detaillierten Angaben zum vorgeschlagenen Plan und zur Vorgehensweise einzureichen. Durch diese Resolution hofft der Rat, die Nöte der obdachlosen Bevölkerung zu lindern und gleichzeitig das Engagement des Flughafens für Sicherheit, Schutz und Effizienz aufrechtzuerhalten.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neue Resolution zur Unterstützung der obdachlosen Bevölkerung am Flughafen Atlanta verabschiedet