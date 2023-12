Der Schöpfer der inoffiziellen PC-Portierung von Link's Awakening stellt das Spiel nach Nintendos Takedown-Mitteilung offline

Ein begeisterter Fan des Game Boy Color-Klassikers Link's Awakening hat kürzlich eine inoffizielle PC-Portierung des Spiels erstellt, die in den sozialen Medien schnell virale Aufmerksamkeit erregte. Die als „Link's Awakening DX HD“ bekannte Portierung bot verbesserte HD-Grafik, flüssigeres Scrollen mit 120 Bildern pro Sekunde und Breitbildunterstützung. Doch kurz nach der Veröffentlichung auf itch.io musste der Entwickler des Spiels unter dem Benutzernamen „linksawakeningdxhd“ das Spiel aufgrund einer Deaktivierungsmitteilung von Nintendo offline nehmen.

In der von Nintendo of America Inc. herausgegebenen Deaktivierungsmitteilung heißt es, dass die inoffizielle PC-Portierung die Urheberrechte des Unternehmens an The Legend of Zelda: Link's Awakening verletzt. Es forderte die sofortige Entfernung der Download- und Informationsseite für das Spiel. Nintendo, bekannt für seine strikte Haltung gegenüber Fanprojekten, hat in der Vergangenheit ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Die inoffizielle PC-Portierung erregte Aufmerksamkeit durch ihre einzigartige Funktion, die es den Spielern ermöglichte, herauszuzoomen und einen vollständigen Überblick über Koholint Island zu erhalten, mit nicht spielbaren Charakteren (NPCs) und Feinden, die sich aktiv bewegen. Dieses Feature erregte Begeisterung bei den Fans, die die Spielwelt aus einer anderen Perspektive erkunden wollten.

Während es für Fans der inoffiziellen PC-Portierung enttäuschend ist, haben viele dieses Ergebnis angesichts der Tradition von Nintendo beim Schutz seines geistigen Eigentums erwartet. Tatsächlich veröffentlichte Nintendo 2019 ein offizielles Remake von Link's Awakening für die Nintendo Switch, das für seine originalgetreue Nachbildung des Originalspiels positive Kritiken erhielt.

Das schnelle Vorgehen von Nintendo mit der Herausgabe der Deaktivierungsmitteilung erinnert Urheber und Fans daran, dass eine unbefugte Nutzung ihres urheberrechtlich geschützten Materials nicht toleriert wird. Während die inoffizielle PC-Portierung das Engagement und die Kreativität der Fans demonstrierte, ist es wichtig, die Rechte der Inhaber geistigen Eigentums zu respektieren.

Fans warten gespannt auf die zukünftigen Projekte von Nintendo und die Möglichkeit, klassische Spiele offiziell auf neue Plattformen zu bringen.