Beispiellose Nachfrage nach Davis-Cup-Tickets signalisiert Tennis-Wiederaufleben in Irland

Die Tickets für das bevorstehende Davis-Cup-Tennisspiel zwischen Irland und Österreich waren bereits zwei Stunden nach Verkaufsstart ausverkauft, was auf einen bemerkenswerten Wiederaufschwung des Tennissports im Land hinweist. Das Spiel, das am 3. und 4. Februar in der UL Arena in Limerick ausgetragen wird, umfasst zwei Einzelspiele am Samstag und ein Doppel sowie zwei weitere Einzelspiele am Sonntag.

Die überwältigende Resonanz der Fans hat Tennis Ireland dazu veranlasst, eine Erhöhung der Sitzplatzkapazität zu planen. Der Geschäftsführer der Organisation, Kevin Quinn, brachte sein Engagement zum Ausdruck, durch die Installation zusätzlicher Sitzplätze Anfang Januar mehr Zuschauer unterzubringen. „Ich werde mich mit UL treffen, um die Kapazitäten zu besprechen, und ich gehe davon aus, dass wir Anfang Januar die Installation weiterer Sitzplätze und eine weitere Freigabe von Tickets bestätigen können“, erklärte er.

Die hohe Ticketnachfrage spiegelt sowohl den Nachholbedarf der traditionellen Tennis-Community nach einem Davis-Cup-Heimspiel als auch die wachsende Beliebtheit des Sports bei einer neuen Generation von Spielern wider. Die Ankündigung des Spiels löste eine Flut von Anfragen aus und der schnelle Ausverkauf am Morgen der Ticketveröffentlichung war wirklich bemerkenswert.

Der ehemalige Profispieler und Kapitän Conor Niland, der aus Limerick stammt und an prestigeträchtigen Grand-Slam-Events teilgenommen hat, drückte seine Begeisterung für die Spieler aus. „Das sind fantastische Neuigkeiten für die Spieler. Sie waren bereits begeistert von der Aussicht, in einer Arena wie der in UL anzutreten. Jetzt wissen sie sicher, dass sie dies vor vollem Haus tun werden. Es wird riesig für sie sein, und ich kann garantieren, dass sie sich voll und ganz dafür einsetzen, der künftigen Weltklasse-Gegner eine harte Herausforderung zu bieten“, kommentierte er.

Das österreichische Team, von dem erwartet wird, dass es ein hartes Spiel gegen Irland wird, besteht aus hochrangigen Spielern wie Dominic Thiem, Jurij Rodionov und Dennis Novak. Irland ist Gastgeber seines ersten Heimspiels seit fast einem Jahrzehnt und kann sich auf ein spannendes und hart umkämpftes Davis-Cup-Duell auf heimischem Boden freuen.