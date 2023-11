Die Macher der Grand Theft Auto 5 Roleplay Mod stellen ein Update zur Red Dead Redemption 2 Mod bereit

By

Die Entwickler hinter der beliebten Rollenspiel-Mod für Grand Theft Auto 5 haben den Fans versichert, dass sie das Gegenstück zu Red Dead Redemption 2 nicht vergessen haben. In einem aktuellen Community-Update ging Cfx.re, das Team hinter FiveM und RedM, auf Bedenken ein, die Fans hinsichtlich des Mangels an Informationen zu RedM in ihrem letzten Update geäußert hatten.

Entgegen Spekulationen stellten die Entwickler klar, dass sie nicht vorhaben, RedM aufzugeben. Sie betonten, dass die Stellenangebote, die sie im vorherigen Update erwähnt hatten, sowohl für FiveM als auch für RedM gelten. Das Team erkannte die technischen Herausforderungen an, die mit der Arbeit an RedM verbunden sind, und erklärte, dass es beabsichtige, mit dem Team von Rockstar Games zusammenzuarbeiten, um den Mod in Zukunft zu verbessern.

RedM, das Red Dead Redemption 2-Gegenstück zu FiveM, bietet Spielern ein realistisches Wild-West-Erlebnis, ähnlich dem GTA RP-Mod. Cfx.re bietet fortlaufenden Support für beide Mods und versichert den Fans, dass RedM weiterhin in ihren Plänen enthalten ist. Während die zunehmenden Spekulationen rund um GTA 6 einige Fans verunsichern, haben sich die Entwickler nicht dazu geäußert, wie sich ihre Projekte auf das kommende Rockstar-Spiel auswirken werden.

Cfx.re ging nicht nur auf Bedenken hinsichtlich RedM ein, sondern erläuterte auch seine Haltung zur Verwendung nicht-erwachsener Charaktermodelle auf seiner Plattform. Sie bekräftigten, dass die Verwendung von nicht-erwachsenen Pädiatriemodellen gemäß der PLA (Spielerlizenzvereinbarung) strengstens verboten ist, unabhängig vom Kontext oder Rollenspielszenario. Alle nicht für Erwachsene geeigneten Kindermodelle müssen entfernt werden, um den Richtlinien zu entsprechen.

In einer unabhängigen Nachricht hat Rockstar bestätigt, dass nächsten Monat ein Trailer für den nächsten Teil von Grand Theft Auto veröffentlicht wird, sehr zur Begeisterung der GTA-Community. Fans warten sehnsüchtig auf diesen Einblick in die Zukunft der beliebten Franchise.

FAQ:

F: Wird RedM zugunsten von FiveM aufgegeben?

A: Nein, die Entwickler haben den Fans versichert, dass sie nicht vorhaben, RedM aufzugeben und sich dazu verpflichten, es zusammen mit FiveM zu verbessern.

F: Kann ich in FiveM oder RedM nicht-erwachsene Charaktermodelle verwenden?

A: Nein, die Verwendung von nicht-erwachsenen Ped-Modellen ist strengstens verboten und muss entfernt werden, um der Lizenzvereinbarung zu entsprechen.

F: Wann erscheint das nächste Grand Theft Auto-Spiel?

A: Während nächsten Monat ein Trailer zum Spiel veröffentlicht wird, wurde noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.