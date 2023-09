Google steht vor Gericht wegen Vorwürfen des Missbrauchs der Monopolmacht

By

Die US-Regierung verklagt Google und wirft dem Technologieriesen vor, seine Monopolmacht in der Suchmaschinenbranche zu missbrauchen. Der Prozess, der den ersten großen Monopolfall der Regierung seit Jahrzehnten und den ersten im Zeitalter des modernen Internets markiert, beginnt am Dienstag in Washington, D.C

Im Mittelpunkt des Falles des Justizministeriums steht die Behauptung, Google habe seine Geschäftsabläufe so orchestriert, dass es die erste Suchmaschine sei, die Nutzer sehen, wenn sie auf ihre Telefone oder Webbrowser zugreifen. Die Regierung argumentiert, dass Googles Ziel darin bestand, den Wettbewerb auszuschalten und seine Dominanz aufrechtzuerhalten.

Der frühere Generalstaatsanwalt William Barr beschrieb die Klage als einen Angriff auf Googles Einfluss auf das Internet, der Millionen von Verbrauchern, Werbetreibenden, kleinen Unternehmen und Unternehmern betreffe. Nach Jahren der Vorbereitung, einschließlich der Erstellung von Millionen von Dokumentenseiten und Aussagen von über 150 Personen, wird der Fall endlich vor Gericht gestellt.

Der Ausgang dieses bahnbrechenden Prozesses wird erhebliche Auswirkungen auf die Technologiebranche und das Internet insgesamt haben. Es stellt die Macht der Technologieunternehmen in Frage, die Produkte zu kontrollieren, die Menschen täglich nutzen. Im Erfolgsfall könnte es möglicherweise die Arbeitsweise von Technologiegiganten verändern und einen direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Internets haben.

Google, das derzeit rund 90 % des US-amerikanischen Suchmaschinenmarktes hält und einen Wert von 1.7 Billionen US-Dollar hat, argumentiert, dass sein Suchprodukt seinen Konkurrenten überlegen sei. Das Unternehmen gibt an, dass Nutzer sich aus Präferenz für die Verwendung von Google entscheiden, da der Wechsel zu einer alternativen Suchmaschine in der modernen Zeit einfach sei.

Dieser Fall erinnert an das Kartellverfahren gegen Microsoft aus dem Jahr 1998, das zu einem Sieg des Justizministeriums führte. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen und ihre möglichen Ergebnisse haben viele dazu veranlasst, den Microsoft-Fall als Blaupause für den Kampf gegen die heutigen Technologiegiganten zu betrachten.

Der Fall der Regierung gegen Google konzentriert sich auf die Exklusivverträge des Unternehmens mit Telefonherstellern wie Apple und Samsung sowie Webbrowsern wie Mozilla. Diese Vereinbarungen stellen sicher, dass Google auf den meisten Geräten die Standardsuchmaschine ist, was angeblich den Wettbewerb unterdrückt und die Präsenz kleinerer Konkurrenten einschränkt.

In den kommenden Wochen wird der Prozess stattfinden und das Urteil wird die Zukunft der Technologiebranche prägen. Unabhängig vom Ergebnis stellt dieser hochkarätige Fall einen entscheidenden Moment bei der Bewältigung der Machtdynamik im Technologiesektor dar.

