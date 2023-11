Die Bedeutung der Unterstützung der psychischen Gesundheit an Universitäten verstehen

Die Gemeinschaft der University of New Hampshire wurde von einer Tragödie heimgesucht, als sie um den Verlust eines Studenten trauerte, der am Sonntag durch Selbstmord starb. Der Student, ein Junior am Peter T. Paul College of Business and Economics, wurde von Schulbeamten als treuer und gutherziger Freund beschrieben, der einen positiven Einfluss auf die UNH-Gemeinschaft hatte. Die Campus-Gemeinschaft ist besonders betroffen, da sich die Studenten diese Woche auf die Abreise zu den Thanksgiving-Ferien vorbereiten.

Nach diesem verheerenden Ereignis betonte UNH-Präsident James W. Dean Jr., wie wichtig es sei, möglicherweise trauernde Schüler zu unterstützen. Er ermutigte die Fakultät, sich der Trauer bewusst zu sein, die viele Studenten möglicherweise erleben, und Flexibilität in Bezug auf akademische Verantwortlichkeiten zu bieten. Die Universität steht mit der Familie des Studierenden in Kontakt und wird zu gegebener Zeit über die Gedenkfeierlichkeiten informieren.

Rene Kelley, Chef der Polizei von Durham, bestätigte, dass es sich bei dem Tod um Selbstmord handelte und versicherte, dass kein Verdacht auf ein Verbrechen bestehe. Die Ermittlungen dauern an.

Angesichts des Bedarfs an Unterstützung und Beratung in Zeiten wie diesen stehen den Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitern die psychologischen Beratungsdienste und das Mitarbeiterunterstützungsprogramm der Universität zur Verfügung. Es ist für Einzelpersonen von entscheidender Bedeutung, Kontakt aufzunehmen und Hilfe zu suchen, wenn sie Traurigkeit oder Kummer verspüren.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie können Studierende die psychologischen und Beratungsstellen der UNH kontaktieren?

A: Studierende können sich für Unterstützung an die psychologischen Beratungsdienste unter (603) 862-2090 wenden.

F: Wie können Mitarbeiter und Lehrkräfte auf das Employee Assistance Program der UNH zugreifen?

A: Das Mitarbeiterhilfsprogramm erreichen Sie direkt unter (800) 424-1749.

F: Gibt es nationale Krisen-Hotlines für sofortige Unterstützung?

A: Ja, die Hotline der National Alliance on Mental Illness (NAMI) kann unter 800-950-NAMI (6264), die National Suicide Prevention Lifeline unter 800-273-TALK (8255) und die National Crisis Line unter 1- kontaktiert werden. 833-710-6477. Diese Krisentelefone bieten den Bedürftigen sofortige Unterstützung und Beratung.