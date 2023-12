Erkundung der alten Adena-Kultur am Grave Creek Mound, West Virginia

By

Der Bundesstaat West Virginia, bekannt für seine Appalachenkultur und seine rauen Berggemeinden, hat eine reiche Geschichte, die weit vor seiner Gründung zurückreicht. Lange vor der Gründung des Staates wurde das Land von prähistorischen Zivilisationen der amerikanischen Ureinwohner bewohnt, die antike Baustätten hinterließen, die uns noch heute faszinieren. Laut der West Virginia Encyclopedia gibt es im Bundesstaat 424 dokumentierte prähistorische Hügel.

Archäologen haben herausgefunden, dass viele dieser Hügel während der frühen Waldperiode errichtet wurden, insbesondere während der Adena-Zeit, die zwischen 500 v. Chr. und 200 n. Chr. stattfand. Die Menschen dieser Zeit, bekannt als Adena, errichteten diese Hügel zwischen 2,000 und 3,000 Jahren vor. In den Flusstälern von West Virginia, darunter Kanawha, Ohio und Potomac, befinden sich zahlreiche Hügel.

In der Stadt Moundsville, die im Ohio Valley am Ohio River liegt, steht der beeindruckende Grave Creek Mound, der größte kegelförmige Erdhügel der westlichen Hemisphäre. Dieser etwa 67 Fuß hohe und 240 Fuß große Grabhügel enthält schätzungsweise unglaubliche 57,000 Tonnen Erde und Sand. Im Jahr 1838 wurden bei einer Erkundung des Hügels zwei Grabgewölbe mit menschlichen Überresten und verschiedenen Grabbeigaben freigelegt.

Viele große und kleine Hügel prägten einst die Landschaft des heutigen Moundsville. Leider wurden sie im Laufe der Zeit durch landwirtschaftliche Praktiken und Plünderungen durch Schatzsucher zerstört. Die größeren Hügel waren typischerweise wichtigen Persönlichkeiten wie Häuptlingen und Schamanen vorbehalten, während gewöhnliche Menschen oft eingeäschert und in Blockgräbern begraben wurden, wie in der West Virginia Encyclopedia beschrieben.

Der Grave Creek Mound erregte im 19. Jahrhundert große Aufmerksamkeit und wurde zu einem beliebten Touristenziel mit einem eigenen Saloon und sogar Artillerie aus dem Bürgerkrieg. Am Fuße des Hügels fanden sogar Pferderennen statt. Im Jahr 1909 wurde der Hügel vom Landtag gekauft, was zur Gründung des ursprünglichen Museums im Jahr 1952 führte. Heute ist der Standort als Grave Creek Mound State Park bekannt und bietet Besuchern die Möglichkeit, mehr über das alte Adena-Volk und West Virginia zu erfahren Archäologie. Dieser heilige und kulturell bedeutsame Ort birgt Verbindungen zu vielen indigenen Nationen in den Vereinigten Staaten.

Wenn Sie daran interessiert sind, die reiche Geschichte und Kultur des Adena-Volkes zu erkunden, bietet der Grave Creek Mound Archaeological Complex freien Eintritt in sein Museum. Für weitere Informationen können Sie sich gerne unter (304) 843-4128 an sie wenden oder ihre Website besuchen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Erkundung der alten Adena-Kultur am Grave Creek Mound, West Virginia