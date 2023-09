Unter den Wellen: Ein Tiefseeheim mit chthonischer Traurigkeit

Das Videospiel „Under The Waves“ entführt Spieler in die Tiefen der Verzweiflung, während sie das Leben eines Tiefseetauchers namens Stan erkunden. Das von Quantic Dream veröffentlichte Spiel setzt gleich zu Beginn einen düsteren Ton und betont die metaphorische Verbindung zwischen Meer und Trauer. Während Spieler in einem kleinen Tauchboot durch die dunklen und nebligen Tiefen navigieren, müssen sie über ihre eigene Traurigkeit nachdenken. Inmitten dieser chthonischen Traurigkeit sticht jedoch ein Aspekt hervor: Stans Unterwasserwohnräume.

Stans Wohnraum ist überraschend gemütlich und gut eingerichtet. Das Spiel präsentiert sein Kapselhaus, komplett mit Teppichboden, Regalen und sogar einer Bücherecke. Diese kleine Unterwasserunterkunft verfügt über mehr Quadratmeter und Stauraum als viele reale Häuser. Mit einem geräumigen Badezimmer, einer geräumigen Küche mit eingebautem Fernseher und Aquarium sowie einem bequemen Futon am Fenster ist es schwer, nicht neidisch auf Stans Wohnarrangements zu sein.

Auch wenn es für einen in Trauer versunkenen Charakter seltsam erscheinen mag, ein so schönes und komfortables Zuhause zu haben, ist es thematisch sinnvoll. Stans Wohnraum dient als Zufluchtsort, nachdem er einen Tag damit verbracht hat, sich seinen Albträumen in der riesigen, blauen Leere zu stellen. Die Mischung aus Creme- und Orangetönen im Retro-Stil der 70er Jahre schafft eine beruhigende Atmosphäre, die einen Kontrast zur Dunkelheit draußen bildet. Für Stans geistiges Wohlbefinden ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich sein Wohnraum sicher und geborgen anfühlt, insbesondere angesichts der Albträume, die er erdulden muss.

Trotz der reizvollen Natur von Stans Unterwasserunterkunft ist es wichtig, die Immobilienkrise anzuerkennen, mit der viele Menschen in der realen Welt konfrontiert sind. Die Darstellung eines begehrenswerten und komfortablen Zuhauses im Spiel verstärkt nur die Diskrepanz zwischen virtuellen und tatsächlichen Wohnsituationen. In einer Welt, in der selbst fiktive Charaktere in tiefer Verzweiflung ein schöneres Zuhause haben als manche Menschen, ist dies eine deutliche Erinnerung an den aktuellen Stand der Erschwinglichkeit von Wohnraum.

