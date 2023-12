Der Tag bevor der Entwickler inmitten von Spekulationen die Abschaltung bestätigt

Inmitten wachsender Skepsis und Spekulationen hat der Entwickler des Steam-Katastrophenspiels The Day Before bekräftigt, dass es tatsächlich eingestellt wird. Das Spiel, das einst mit großer Spannung erwartet wurde und den Titel Steams meistgesuchtes Spiel trug, sah sich bei seinem Early-Access-Start letzte Woche heftigen Gegenreaktionen ausgesetzt. Kritiker und Spieler äußerten gleichermaßen Enttäuschung und Frustration darüber, dass das Spiel hinter den versprochenen Erwartungen zurückblieb. IGNs Rezension von „The Day Before“ vergab eine seltene 1/10-Bewertung und bezeichnete es als eines der bisher schlechtesten Spiele.

Aufgrund sinkender Spielerzahlen und überwiegend negativer Nutzerbewertungen auf Steam gab Fntastic, der Entwickler von The Day Before, überraschend die Schließung bekannt. Kurz nach der Ankündigung wurde der Kaufknopf für das Spiel von der Steam-Seite entfernt und alle Spuren des Spiels aus dem Internet gelöscht. Diese dramatische Wendung der Ereignisse ereignete sich nur vier Tage nach der Veröffentlichung des Spiels im Early Access.

Einige Spieler bemerkten auf der Steam-Seite des vorherigen Spiels des Entwicklers, The Wild Eight, eine Namensänderung von Fntastic zu Eight Points. Dies nährte die Spekulationen weiter, dass Fntastic versuchte, sich durch die Umbenennung von seinem beschädigten Ruf zu distanzieren. Hype Train Digital, der Herausgeber von The Wild Eight, stellte jedoch klar, dass die Namensänderung nichts damit zu tun hatte und auf negative Kritiken zurückzuführen sei, die nach der Veröffentlichung von The Day Before eingegangen seien.

Trotz der Erklärung erhält The Wild Eight weiterhin negative Nutzerbewertungen für das jüngste Feedback, obwohl die Gesamtbewertung der Nutzer weiterhin überwiegend positiv ist.

Als Reaktion auf die Gerüchte und Spekulationen bekräftigte Fntastic auf Twitter noch einmal seine Entscheidung zur Schließung und dementierte jegliche Namensänderung. Sie gaben außerdem an, dass bei Steam für Kunden, die The Day Before zurückgeben möchten, unabhängig von der Spieldauer Rückerstattungen möglich sind.

Für die Zukunft liegt das Schicksal der Marke und des geistigen Eigentums von The Day Before bei Mytona, dem Herausgeber des Spiels, der Berichten zufolge erhebliche Investitionen in Fntastic für dessen Entwicklung und Veröffentlichung getätigt hat.

Während dieses düstere Ergebnis viele Fans und Spieler enttäuschen mag, erinnert es uns an die inhärenten Risiken und Herausforderungen, denen sich Entwickler gegenübersehen, wenn sie mit Spannung erwartete Spiele einem anspruchsvollen Publikum liefern.