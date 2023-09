Neue Einblicke in Rifting: Die Entwicklung von Rift-Magmen verstehen

By

Dieser Artikel beleuchtet eine kürzlich im Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichte Studie, die neue Erkenntnisse über Rifting und die Entwicklung von Riftmagmen liefert. Rifting ist ein geologischer Prozess, bei dem sich Kontinente ausdehnen und auf der Erdoberfläche Vertiefungen entstehen, die mit Magma aus dem schmelzenden Erdmantel gefüllt sind.

Die Studie von Mayle und Harry (2023) konzentriert sich auf die Beurteilung der Menge und petrologischen Eigenschaften von Riftmagmen, insbesondere der Mineralzusammensetzung, um sie mit denen auf Kontinenten zu vergleichen. Ihr Ansatz umfasst rechnerische Simulationen, die die Temperatur- und Druckbedingungen während des Riftings modellieren und dabei eine Reihe von Ursprungsgesteinen des Mantels berücksichtigen, von wasserreichen Basalten bis hin zu trockenem Mantel. Auf diese Weise sind sie in der Lage, die charakteristischen Entwicklungen der beim Rifting entstehenden Magmen zu bestimmen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die beim Rifting erzeugten Magmen erhebliche chemische Unterschiede aufweisen, was auf Schwankungen in den Bedingungen des Mantelschmelzens über Millionen von Jahren hindeutet. Während der abnehmende Druck unter einer dünner werdenden Lithosphäre bei diesen Bedingungen eine Rolle spielt, reicht er nicht aus, um die Vielfalt der Riftmagmen vollständig zu erklären.

Die Simulationen von Mayle und Harry stimmen gut mit den beobachteten Ordnungen und Volumina von Magmen in Rissen überein, was darauf hindeutet, dass diese Magmen wertvolle Einblicke in die tiefen Quellgesteine ​​unter spaltenden Kontinenten liefern können, bevor sie auseinander drifteten. Diese Informationen sind entscheidend für das Verständnis der geologischen Geschichte und der mit Rifting verbundenen Prozesse.

Insgesamt bietet diese Studie einen neuen Ansatz zum Verständnis der Entwicklung von Riftmagmen und liefert wichtige Implikationen für unser Verständnis von Riftprozessen. Durch die Beurteilung der Menge und Eigenschaften von Riftmagmen können Forscher Einblicke in die Prozesse im tiefen Mantel gewinnen, die beim Aufbrechen von Kontinenten ablaufen.

Zitat: Mayle, M. & Harry, DL (2023). Syn-Rift-Magmatismus und sequentielles Schmelzen fruchtbarer Lithologien in der Lithosphäre und Asthenosphäre. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB027072.

Definitionen:

– Rifting: Der Prozess der Auseinanderdehnung von Kontinenten, der zur Bildung von Vertiefungen und zum Aufstieg von Magma aus dem Erdmantel führt.

– Magma: Geschmolzenes Gestein unter der Erdoberfläche.

– Lithosphäre: Die starre äußere Schicht der Erde, bestehend aus Kruste und oberem Mantel.

– Petrologische Eigenschaften: Die mineralische Zusammensetzung und Zusammensetzung von Gesteinen.

– Computersimulation: Die Verwendung von Computermodellen zur Simulation realer Prozesse.

Quelle: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Hinweis: Alle Informationen in diesem Artikel basieren auf dem referenzierten Quellartikel und zusätzlichem Wissen.