Wissenschaftler entdecken revolutionäres Material, das mit Diamant konkurrieren könnte

By

Forscher am Centre for Science at Extreme Conditions der Universität Edinburgh haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und ein Material synthetisiert, das möglicherweise die härteste Substanz der Erde sein könnte. Durch die Kombination von Kohlenstoff- und Stickstoffvorläufern schuf das Team Kohlenstoffnitride, die härter sind als das zweithärteste Material, kubisches Bornitrid.

Seit über drei Jahrzehnten haben Wissenschaftler das Potenzial von Kohlenstoffnitriden erkannt, ihre Synthese erwies sich jedoch als große Herausforderung. Dieser jüngste Durchbruch hat jedoch Türen geöffnet, um die Lücke zwischen der Hochdruck-Materialsynthese und industriellen Anwendungen zu schließen.

Unter Verwendung verschiedener Formen von Kohlenstoff-Stickstoff-Vorläufern setzte das Team sie extremen Drücken von 70–135 Gigapascal und Temperaturen über 1,500 °C aus. Anschließend untersuchten sie die atomare Anordnung der Verbindungen durch Röntgenstrahlen an verschiedenen Forschungseinrichtungen.

Die Analyse ergab, dass drei der synthetisierten Kohlenstoffnitridverbindungen die notwendigen Strukturen für ein ultrahartes Material besaßen. Was die Wissenschaftler noch mehr überraschte, war, dass diese Verbindungen ihre Härte auch dann behielten, wenn sie abgekühlt und wieder auf Umgebungsdruck gebracht wurden.

Das revolutionäre Material hat das Potenzial für ein breites Anwendungsspektrum, beispielsweise als Schutzbeschichtung für Fahrzeuge und Raumfahrzeuge, leistungsstarke Schneidwerkzeuge und Fotodetektoren. Diese Materialien sind nicht nur extrem hart, sondern weisen auch Photolumineszenz, Piezoelektrizität und eine hohe Energiedichte auf.

„Diese Materialien zeichnen sich nicht nur durch ihre Multifunktionalität aus, sondern zeigen auch, dass technologisch relevante Phasen aus einem Synthesedruck gewonnen werden können, der den Bedingungen entspricht, die Tausende von Kilometern im Erdinneren herrschen“, sagte Florian Trybel, Assistenzprofessor an der Universität Linköping.

Diese gemeinsame Forschung soll neue Möglichkeiten im Bereich der Materialwissenschaften eröffnen. Die inkompressiblen Kohlenstoffnitridverbindungen könnten verschiedene Branchen revolutionieren, indem sie unglaublich haltbare und vielseitige Materialien für zukünftige Anwendungen bereitstellen.

Die Ergebnisse dieser Forschung wurden in der Zeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.