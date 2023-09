Asteroidenproben-Rückgabemission OSIRIS-REx erreicht ihren Höhepunkt

Eine Kapsel mit 250 Gramm Asteroidenstaub soll am 24. September in der Wüste von Utah landen und den Höhepunkt der OSIRIS-REx-Mission der NASA markieren. Ziel der 2016 gestarteten Mission war es, eine Probe des Asteroiden Bennu zu sammeln und zurückzugeben, die wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems vor über 4.5 Milliarden Jahren bietet. Die Kapsel wird sorgfältig zu einem NASA-Labor in Houston transportiert, um eine Kontamination zu verhindern, bevor sie an verschiedene teilnehmende Labore auf der ganzen Welt verteilt wird.

Da Bennu ein relativ primitives Material ist, ist es für Wissenschaftler, die die Ursprünge des Sonnensystems verstehen wollen, von großem Wert. Ähnliche Meteoriten mit Bennus Zusammensetzung fallen zwar auf die Erde, verglühen jedoch häufig in der Atmosphäre oder werden durch die Erdumgebung verunreinigt. Die OSIRIS-REx-Mission bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine nicht kontaminierte Probe zu untersuchen.

Kanadische Forscher werden dank ihres Beitrags zur Mission mit dem OLA-Instrument (OSIRIS-REx Laser Altimeter) auch die Möglichkeit haben, einen Teil der Probe zu analysieren. Die kanadische Weltraumbehörde wird Zugriff auf 4 % der Probe haben, was 10 Gramm entspricht. Michael Daly, ein Forscher an der York University, plant, die Wärmeleitfähigkeit seiner Probe zu messen, um die thermischen Eigenschaften des gesamten Asteroiden zu bestimmen. Dominique Weis und ihre Kollegen von der University of British Columbia werden eine empfindliche Massenspektrometrie verwenden, um die Zusammensetzung von Bennu zu bestimmen.

Während drei Viertel der Probe für zukünftige Generationen zur Untersuchung erhalten bleiben, wird die OSIRIS-REx-Mission über die Lieferung der Kapsel hinaus fortgesetzt. Die Sonde wird im Jahr 2029 den Asteroiden Apophis umkreisen.

