In einem aktuellen Interview mit der BBC berichtete ein namentlich nicht genannter ukrainischer Soldat über die Herausforderungen, vor denen sie bei der Verteidigung ihrer Stellung am russisch besetzten Ostufer des Flusses Dnipro stehen. Ein großes Problem, das der Soldat hervorhob, ist die Anwesenheit unerfahrener Soldaten, die nicht einmal schwimmen können.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die jüngsten Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte bei der Festlegung ihrer Position am Fluss Dnipro gefeiert, doch der Bericht des Soldaten wirft ein Licht auf die harte Realität, mit der sie konfrontiert sind. Der Soldat berichtet von gravierenden Engpässen bei Ausrüstung und Verstärkung, was die Verteidigung gegen unerbittliche russische Angriffe erschwert.

„Wir haben einfach nicht genug Männer“, beklagte der Soldat. Anstelle ganzer Brigaden wurden nur einzelne Kompanien in dem Gebiet stationiert, was das Personalproblem weiter verschärfte. Viele der Soldaten, die derzeit die Position verteidigen, sind jung und schlecht ausgebildet, mit nur dreiwöchiger Ausbildung und minimaler Schießerfahrung.

Der Soldat verriet auch, dass sich die Zusammensetzung der Truppe im Laufe der Zeit verändert habe. Zunächst schlossen sich Kriegsfreiwillige den Reihen an, inzwischen setzt das Militär auf Personen, die der Einberufung nicht entkommen konnten. Erschreckenderweise wissen einige der Marines in ihrer Mitte nicht einmal, wie man schwimmt.

Dieser Bericht kommt zu einer Zeit, in der die Ukraine mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen hat und Bedenken hat, dass die internationale Unterstützung für ihren Widerstand gegen die russische Invasion schwinden könnte. Rekrutierungs- und Rekrutierungszahlen sind nicht öffentlich verfügbar, es wird jedoch angenommen, dass aufgrund der hohen Verlustraten weniger Ukrainer rekrutiert werden.

Andererseits hat Russland eine größere Bevölkerung und hat Hunderttausende Zivilisten für den Militärdienst eingezogen. Obwohl es auf beiden Seiten Verluste gab, ist die Ungleichheit bei Ressourcen und Ausbildung offensichtlich.

Während die Ukraine in das zweite Jahr des Konflikts mit Russland eintritt, ist klar, dass ernsthafte Herausforderungen vor ihr liegen. Die Beseitigung des Mangels an Arbeitskräften und die Bereitstellung angemessener Ausbildung werden für die Ukraine von entscheidender Bedeutung sein, um den unerbittlichen Angriffen standzuhalten und ihre Position am Fluss Dnipro zu behaupten.