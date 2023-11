Ugreen White Friday: Massive Rabatte auf führende Ladeprodukte

By

Machen Sie sich bereit für die größten Ersparnisse der Saison mit Ugreens mit Spannung erwartetem White Friday-Event. Vom 20. bis 27. November bietet Ugreen, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Ladetechnologie, in seinen Amazon-Stores in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien unwiderstehliche Aktionspreise für seine erstklassigen Produkte an. Und das ist noch nicht alles: Prime-Mitglieder genießen exklusiven Frühzugang zu Angeboten und anderen spannenden Vergünstigungen.

Während des White Friday-Events senkt Ugreen die Preise für sein gesamtes Produktsortiment um bis zu 30 %. Von Ladegeräten und Powerbanks bis hin zu Erweiterungs-Hubs, elektronischem Zubehör und Audiogeräten können Käufer von unglaublichen Rabatten auf die branchenführenden Ladeprodukte profitieren.

Hier sind nur einige der tollen Angebote, die Sie während des White Friday-Events von Ugreen erwarten können:

– Das 30-W-iPhone-15-Ladegerät mit Kabel: Laden Sie Ihr iPhone 15 Pro in nur 60 Minuten bis zu 30 % auf, dreimal schneller als das Original-Ladegerät. Sein schlankes und kompaktes Design fügt sich nahtlos in die Einrichtung jedes Raumes ein.

– Die Magsafe Power Bank 10000 mAh: Diese Power Bank ist nicht nur mit ihrer Kapazität von 10000 mAh ein echter Hingucker, sondern verfügt auch über einen klappbaren Ständer, mit dem Sie drei Geräte gleichzeitig auf jeder ebenen Fläche laden können.

– Das 4-in-1-Reiseladegerät: Dieses Reiseladegerät ist ideal für Vielreisende und kann bis zu vier Geräte schnell aufladen, sodass Sie während Ihres Aufenthalts in Hotels oder auf der Durchreise am Flughafen alle Ihre Geräte griffbereit haben.

– Der Revodok USB C 7-in-1-Hub: Dieser vielseitige Hub wurde für Profis, Content-Ersteller und Gamer entwickelt und verbindet Geräte mit unterschiedlichen Ladeanschlussspezifikationen. Mit USB-A-, USB-C-, HDMI- und TF-Anschlüssen bietet es eine umfassende Lösung für alle Ihre Konnektivitätsanforderungen.

Ugreen wurde 2012 gegründet und ist eine vertrauenswürdige Marke mit über 40 Millionen Nutzern weltweit. Sie sind auf die Bereitstellung hochwertiger Zubehörteile und digitaler Lösungen spezialisiert, darunter Ladegeräte, Telefon- und Computerzubehör sowie Heim- und Autozubehör.

Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen, bei hochmodernen Ladeprodukten enorme Einsparungen zu erzielen. Besuchen Sie während des White Friday-Events die Amazon-Stores von Ugreen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien und steigern Sie Ihr Ladeerlebnis.

FAQ

Wann findet Ugreens White Friday-Event statt?

Ugreens White Friday-Event beginnt am 20. November und dauert bis zum 27. November.

Wo finde ich die White Friday-Angebote von Ugreen?

Die White-Friday-Angebote von Ugreen finden Sie in den Amazon-Stores in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien.

Mit welchen Rabatten kann ich rechnen?

Während des White Friday-Events bietet Ugreen Rabatte von bis zu 30 % auf sein gesamtes Produktsortiment.

Gibt es exklusive Vergünstigungen für Prime-Mitglieder?

Ja, Prime-Mitglieder genießen während des White Friday-Events von Ugreen frühzeitig Zugang zu Angeboten und anderen spannenden Vergünstigungen.