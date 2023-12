New York City führt Gebühr für Late-Night-Burger bei Uber Eats ein

By

Ab dieser Woche müssen Einwohner von New York City über Uber Eats einen kleinen Aufpreis für ihren nächtlichen Burgerhunger zahlen. Der beliebte Lebensmittellieferdienst führt als Reaktion auf die neuen Mindestlohnanforderungen der Stadt für Lieferarbeiter eine Gebühr von 2 US-Dollar ein. Der Schritt erfolgt nach einem erfolglosen rechtlichen Versuch von Uber und anderen App-Bereitstellungsdiensten, das Gesetz anzufechten.

New York City hat im Juli als erste Stadt des Landes einen Mindestlohnsatz für App-basierte Restaurant-Lieferanten eingeführt. Zuvor galten diese Arbeitnehmer als unabhängige Auftragnehmer und unterlagen nicht den Arbeitsschutzbestimmungen, einschließlich des Mindestlohns. Laut einem Bericht des New Yorker Ministeriums für Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz verdienten Liefer-App-Mitarbeiter in der Stadt vor der Einführung des Mindestlohns 11.12 US-Dollar pro Stunde mit Trinkgeld nach Abzug der Spesen.

Uber, Grubhub und DoorDash reichten eine Klage gegen die Stadt ein, um die neuen Lohnanforderungen zu blockieren, mit der Begründung, dass dadurch die Bestellkosten für Verbraucher steigen würden. Ihre rechtliche Anfechtung wurde jedoch von Richter Nicholas Moyne vom Obersten Gerichtshof des Staates New York abgelehnt und von einem Berufungsgericht bestätigt.

Während der Lieferdienst von Uber im dritten Quartal eine Gewinnmarge von 18.2 % meldete, verzeichneten andere App-Lieferdienste wie DoorDash einen Nettoverlust von 75 Millionen US-Dollar. Die finanziellen Ergebnisse dieser Lieferplattformen variieren stark.

Zusätzlich zur neuen Liefergebühr können Uber Eats-Kunden in New York City jetzt nur noch Trinkgeld geben, nachdem die Bestellung geliefert wurde. Der garantierte Mindestlohn wird durchgesetzt, und Lieferarbeiter, die schlechter bezahlt werden, erhalten jeden Donnerstag die Differenz.

Obwohl diese neue Gebühr einige Nachtesser enttäuschen könnte, ist sie ein Schritt in Richtung einer gerechten Vergütung für Zusteller. Der Mindestlohn stellt sicher, dass diese Arbeiter nicht darum kämpfen müssen, über die Runden zu kommen und gleichzeitig die hungernden Bewohner der Stadt zu versorgen.

