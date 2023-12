Patrick McHenry gibt seinen Rücktritt vom Kongress bekannt, was Spekulationen über neue Kandidaten für den 10. Kongressbezirk anheizt

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat der Kongressabgeordnete Patrick McHenry seinen Rücktritt vom Kongress angekündigt. McHenry, der dieses Jahr kurzzeitig Sprecher des US-Repräsentantenhauses war, hatte bereits vor einem Monat seine Absicht geäußert, sich wieder zur Wahl zu stellen. Die Gründe für seine Entscheidung bleiben unbekannt.

McHenrys Rücktritt erfolgt inmitten wachsender Spaltungen innerhalb des GOP-Caucus des Repräsentantenhauses und anhaltender politischer Auseinandersetzungen um die Position des Sprechers des Repräsentantenhauses. „Das Repräsentantenhaus ist in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft das Zentrum unserer amerikanischen Republik“, erklärte McHenry in einer schriftlichen Erklärung. „In guten wie in schlechten Zeiten, in den besten wie in den schlechtesten Zeiten, in stolzen wie in berüchtigten Zeiten ist das Repräsentantenhaus der Schauplatz der Meinungsverschiedenheiten unserer Nation, die mit unserer Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden sind.“

Als sich die Nachricht von McHenrys Rücktritt verbreitete, kam es sofort zu Spekulationen über mögliche Kandidaten für die Besetzung des neu gestalteten 10. Kongressbezirks. Der Bezirk, der sich nun von den Vororten von Charlotte nach Norden über Hickory und Statesville bis nach Winston-Salem erstreckt, gilt allgemein als sicherer Sitz der Republikaner. Im Bezirk residieren mehrere hochrangige staatliche Gesetzgeber, von denen mindestens einer sein Interesse bekundet hat, als Nachfolger von McHenry zu kandidieren. Darüber hinaus hat bereits ein weiterer republikanischer Kandidat eine Kampagne für den Sitz angekündigt.

Der Staatsvertreter Jason Saine, ein enger Freund von McHenry seit seiner College-Zeit, brachte zum Ausdruck, dass er Zeit brauche, um sich mit Familie und Unterstützern zu beraten, bevor er eine Entscheidung über seine eigene Kandidatur treffe. Der Republikaner Pat Harrigan, der zuvor in einem anderen Bezirk für den Kongress kandidierte, hat seinen Fokus nun auf die Suche nach McHenrys Sitz verlagert.

McHenry, 48, ist seit seiner Wahl im Jahr 2005 eine prominente Persönlichkeit im Repräsentantenhaus. Er stieg in den Führungsetagen des Repräsentantenhauses auf und war unter anderem Vorsitzender des einflussreichen Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses. Während seiner Amtszeit zeigte McHenry seine unerschütterliche Unterstützung für den ehemaligen Sprecher Kevin McCarthy und spielte eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der für McCarthys Ernennung erforderlichen Stimmen.

Da McHenrys Rücktritt die potenzielle Fluktuation in der Kongressdelegation von North Carolina erhöht, könnte die politische Landschaft des Staates vor den Wahlen 2024 erhebliche Veränderungen erfahren. Die neu gezogenen Bezirksgrenzen, die derzeit Gegenstand einer Klage wegen Rassendiskriminierung sind, könnten dazu führen, dass drei demokratische Abgeordnete ihre Sitze an sichere republikanische Bezirke verlieren. Neben diesen Möglichkeiten gibt es auch einen Wettlauf um die Nachfolge des republikanischen Kongressabgeordneten Dan Bishop, der den Kongress verlässt, um für das Amt des Generalstaatsanwalts zu kandidieren.

Während sich der Staub von McHenrys Ankündigung legt, ist es offensichtlich, dass der 10. Kongressbezirk von North Carolina eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der künftigen Zusammensetzung der Kongressdelegation des Staates spielen wird. Angesichts des Potenzials für neue Gesichter und einer erheblichen Verschiebung der politischen Repräsentation werden die bevorstehenden Wahlen mit Spannung erwartet und genau beobachtet.

