Die Ölpreise fallen, da die Benzinpreise vor der Weihnachtszeit ihren Tiefpunkt erreichen

By

Die US-Rohölpreise verzeichneten am Mittwoch einen deutlichen Rückgang um 4 % und erreichten den niedrigsten Stand seit Ende Juni. Dieser Rückgang fiel zusammen mit den Benzinpreisen im Einzelhandel, die kurz vor der Weihnachtseinkaufs- und Reisesaison ihren niedrigsten Stand seit Januar erreichten.

Der West Texas Intermediate-Kontrakt für Januar lag bei 69.38 USD pro Barrel, was einem Rückgang um 2.94 USD oder 4.07 % entspricht, während der Brent-Kontrakt für Februar bei 74.30 USD pro Barrel schloss und um 2.90 USD oder 3.76 % sank.

Trotz der Bemühungen der OPEC+, die Preise durch versprochene Angebotskürzungen im ersten Quartal 2024 anzukurbeln, verzeichneten sowohl US-Rohöl als auch die globale Benchmark fünf Tage in Folge einen Rückgang.

Die Benzinpreise in den Vereinigten Staaten folgten dem Abwärtstrend der Ölpreise und erreichten am Mittwoch einen Durchschnittswert von 3.22 US-Dollar pro Gallone. Laut AAA ist dies der niedrigste Preis seit dem 3. Januar. Der Rückgang der Ölpreise kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter einen Anstieg der Rohölproduktion außerhalb der OPEC+, insbesondere in den Vereinigten Staaten, und Sorgen um die chinesische Wirtschaft.

Zu den Unsicherheiten kam hinzu, dass Moody's kürzlich die Aussichten für die Bonität der chinesischen Regierung von „stabil“ auf „negativ“ herabgestuft hat, was Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Ölnachfrage des Landes aufkommen ließ.

Unterdessen zeigten die US-Daten vom Mittwoch widersprüchliche Nachfragesignale. Die Rohölvorräte gingen in der Woche bis zum 4.6. Dezember um 1 Millionen Barrel zurück, was auf eine starke Nachfrage hindeutet. Allerdings stiegen die Benzinvorräte um 5.4 Millionen Barrel, was auf eine mögliche Abschwächung der Nachfrage hindeutet.

Unter Ölhändlern besteht Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der OPEC+-Mitglieder, die versprochenen Angebotskürzungen von 2.2 Millionen Barrel pro Tag im ersten Quartal des nächsten Jahres einzuhalten. Mehrere Mitglieder kündigten freiwillige Kürzungen an, nachdem keine einstimmige Einigung über die Produktionsziele erzielt werden konnte. Der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman und der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak haben versucht, den Markt zu beruhigen, doch diese Zusicherungen scheinen auf taube Ohren zu stoßen, so Tamas Varga, Analyst bei PVM Oil Associates.