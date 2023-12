Entdecken Sie zu Weihnachten die festlichsten Städte Amerikas

Auf der Suche nach dem ultimativen Weihnachtserlebnis? Suchen Sie nicht weiter. Laut einer aktuellen Umfrage von Mixbook, einer Fotobuchmarke, sind dies die besten Städte in Amerika, die den Geist von Weihnachten wirklich verkörpern. Während einige der erwarteten Kandidaten wie Nordpol und Alaska ganz oben auf der Liste rangierten, gab es auch einige überraschende Einträge.

Ganz oben auf der Liste der „weihnachtlichsten“ Städte Amerikas steht Pigeon Forge, Tennessee. Diese malerische Stadt liegt zwar im Süden, versprüht aber mit ihrem festlichen Flair und der Wärme der Appalachen Urlaubsstimmung. Während der Feiertage verwandelt sich Pigeon Forge in ein Winterwunderland, geschmückt mit Millionen funkelnder Lichter und festlicher Dekoration. In der Stadt finden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Weihnachten statt, darunter Paraden und das Winterfest, bei denen Besucher atemberaubende Lichtspiele bestaunen und Live-Unterhaltung genießen können. Auch Dollywood, der berühmte von Dolly Parton gegründete Vergnügungspark, bietet eine Fülle von Feiertagsfeiern.

Den zweiten Platz belegt Durango, Colorado, gefolgt von Lake Placid, New York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virginia, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Holland, Michigan, Bethlehem, Pennsylvania und North Pole, Alaska, die die Spitze abrunden zehn. Während New Jersey vielleicht nicht der erste Ort ist, der einem in den Sinn kommt, wenn man an weihnachtliche Atmosphäre denkt, haben Cape May und Morristown bewiesen, dass sie einen Platz auf der Liste verdienen.

Cape May, eine malerische Küstenstadt, die für ihre prächtigen viktorianischen Häuser bekannt ist, verwandelt sich in der Weihnachtszeit in ein Weihnachtswunder. Das historische Viertel ist mit Tausenden von funkelnden Lichtern und festlichen Dekorationen geschmückt, die eine Szene wie aus einem Dickens-Roman schaffen. Die jährlichen „Cape May Christmas Candlelight House Tours“ ermöglichen es Besuchern, wunderschön dekorierte Gasthäuser und Häuser zu erkunden und in die Wärme und den Charme einer vergangenen Ära einzutauchen. In der Zwischenzeit verwandelt sich Morristown in ein Winterwunderland, dessen historisches Morristown Green als Mittelpunkt der Feiertagsfeierlichkeiten dient. Das Grün ist voller Lichter und Dekorationen und die Stadt veranstaltet ein Weihnachtsfest mit Vorführungen von Eisskulpturen, Besuchen des Weihnachtsmanns und Fahrten mit der Pferdekutsche.

Egal, ob Sie ein verschneites Wunderland oder einen festlichen Rückzugsort an der Küste suchen, diese Städte bieten den perfekten Rahmen, um den Zauber von Weihnachten zu feiern. Die vollständige Liste der 75 „weihnachtlichsten“ Städte in Amerika finden Sie auf der Mixbook-Website und beginnen Sie jetzt mit der Planung Ihrer Urlaubsabenteuer.

