Turok 3 Remastered erscheint frühzeitig auf Nintendo Switch, Entwickler erkennt Fehler an

Das mit Spannung erwartete Turok 3 Remastered wurde früher als erwartet auf der Nintendo Switch in Europa und Ozeanien veröffentlicht und überraschte seinen Entwickler Nightdive Studios. Das Studio hinter dem gefeierten System Shock-Remake entschuldigte sich für die Verwirrung rund um die Verzögerung des Veröffentlichungsdatums und versicherte den Fans, dass dieser unerwartete frühe Start nicht Teil des ursprünglichen Plans gewesen sei.

Aufgrund einer Fehlkommunikation mit Nintendo of Europe wurde Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered am 14. November im eShop verfügbar, obwohl es zusammen mit anderen Plattformen am 30. November erscheinen sollte. Infolgedessen enthält das Spiel immer noch mehrere Fehler und es fehlen bestimmte Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität. Nightdive Studios arbeitet fleißig an der Behebung dieser Probleme und plant, Mitte Dezember einen Patch zu veröffentlichen, um die Situation zu beheben.

Einer der bekannten Fehler ist ein Absturz, der auftritt, wenn versucht wird, auf das Startmenü zuzugreifen, während während der Einführungssequenz ein Zeichen ausgewählt wird. Darüber hinaus fehlen Funktionen wie Unbesiegbarkeit und zwei Cheats sind derzeit nicht verfügbar. Obwohl das Spiel in Großbritannien 24.99 £ kostet, gibt es auf der eShop-Seite derzeit keine Warnung bezüglich dieser Fehler oder fehlenden Funktionen.

Die Verzögerung bei der Lösung dieser Probleme ist hauptsächlich auf den Zertifizierungsprozess des Spiels bei Nintendo of Europe zurückzuführen. Während andere Plattformen die korrigierte Version am 30. November erhalten, versichert Nightdive Studios den Spielern, dass sie unermüdlich daran arbeiten, diese Probleme so schnell wie möglich zu beheben.

Trotz dieses Rückschlags bleibt Nightdive Studios bestrebt, klassische Spiele wiederzubeleben. Nachdem bereits Remaster der ersten beiden Turok-Titel veröffentlicht wurden, markiert das Remaster von Turok 3 möglicherweise das Ende ihrer Arbeit an der Franchise. Angesichts des Engagements von Nightdive für die Wiederbelebung verlorener Klassiker ist die Tür zur Turok-Serie jedoch möglicherweise nicht ganz verschlossen.

FAQ:

F: Wann wurde Turok 3 Remastered auf Nintendo Switch veröffentlicht?

A: Turok 3 Remastered wurde am 14. November früher als geplant für die Nintendo Switch in Europa und Ozeanien veröffentlicht.

F: Warum enthält Turok 3 Remastered Fehler?

A: Das Spiel wurde vorzeitig veröffentlicht und der Entwickler, Nightdive Studios, war nicht in der Lage, alle Fehler vor der Veröffentlichung zu beheben.

F: Werden die Fehler in Turok 3 behoben?

A: Ja, Nightdive Studios arbeitet aktiv an der Behebung der Fehler und plant, Mitte Dezember einen Patch zu veröffentlichen.

F: Gibt es fehlende Funktionen in Turok 3 Remastered?

A: Ja, bestimmte Lebensqualitätsfunktionen, darunter Unbesiegbarkeit und Cheats, fehlen derzeit im Spiel.

F: Werden Spieler vor dem Kauf über die Fehler und fehlenden Funktionen informiert?

A: Leider gibt es derzeit keine Warnung zu Fehlern oder fehlenden Funktionen auf der Turok 3 Remastered eShop-Seite.