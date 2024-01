Tuna-Bestand in Gefahr: Überfischung bedroht Gelbflossenthunfisch im Indischen Ozean

Eine neue Studie, veröffentlicht in Ocean and Coastal Management, enthüllt alarmierende Erkenntnisse über den Gelbflossenthunfisch-Bestand im Indischen Ozean. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Gelbflossenthunfisch, eine beliebte Zutat in Sashimi, Poke-Bowls und Sandwiches, durch die aktuelle Überfischung vom Aussterben bedroht ist.

Die Studie mit dem Titel „Mehrere Belege verdeutlichen die besorgniserregende Situation des Gelbflossenthunfischs im Indischen Ozean“ betont den signifikanten Rückgang der globalen Biomasse des Gelbflossenthunfischs seit Beginn der industriellen Ausbeutung im Jahr 1950. Laut der Forschung ist das Gesamtgewicht des Gelbflossenthunfisch-Bestands im Wasser im Durchschnitt um 54% bei den vier Beständen, die von verschiedenen Regionalen Fischereimanagementorganisationen (RFMO) verwaltet werden, gesunken. Insbesondere der Indische Ozean hat in den letzten 70 Jahren einen erschreckenden Rückgang von 70% der Gelbflossenthunfisch-Biomasse erlebt.

Die Hauptautorin der Studie, Kristina Heidrich, betont den anhaltenden Kampf der globalen Gelbflossenthunfisch-Populationen. Sie weist darauf hin, dass die Biomasse in den meisten Regionen weiterhin abnimmt, abgesehen von stabilisierenden Trends im westlichen Pazifischen Ozean aufgrund von Managementmaßnahmen. Dirk Zeller, Mitautor der Studie, fügt hinzu, dass die Entnahmen in den meisten Gebieten kontinuierlich das Limit des maximal nachhaltigen Ertrags (MSY) überschritten haben, d.h. das Niveau, auf dem die höchstmöglichen Fänge im Laufe der Zeit nachhaltig sein können.

Um ihre Bewertungen zu unterstützen, nutzten die Forscher unterschiedliche Methoden. Sie verwendeten Zeitreihen und Bewertungsergebnisse der Gelbflossenthunfisch-Biomasse von RFMOs sowie den CMSY++-Ansatz, der Fischbestände anhand von Fangergebnissen bewertet. Zusätzlich analysierten sie Aufzeichnungen von Gelbflossenthunfisch, die durch fischereiunabhängige Probenahme mit Unterwasservideosystemen mit Ködern (BRUVS) gewonnen wurden. Diese bieten eine ganzheitliche und fischereiunabhängige Perspektive zum Status der Population.

Die Studie betont die entscheidende Rolle des Gelbflossenthunfischs als Spitzenprädator in marinen Ökosystemen und hebt das Risiko eines Zusammenbruchs der Population hervor. Es ist dringendes Handeln erforderlich, um weiteren Rückgang zu verhindern, darunter die Umsetzung strengerer Managementmaßnahmen wie die Reduzierung der Fischereikapazität und die Durchsetzung effektiver Fangbegrenzungen.

Die Ergebnisse dieser Studie erinnern an die Bedeutung nachhaltiger Fischereipraktiken und den Bedarf an Schutzmaßnahmen zur Erhaltung von Meerestieren und Ökosystemen.

Zusammenfassung:

Eine kürzlich im Ocean and Coastal Management veröffentlichte Studie enthüllt, dass der Gelbflossenthunfisch-Bestand im Indischen Ozean aufgrund von Überfischung ernsthaft gefährdet ist. Die Forschung zeigt, dass die globale Biomasse des Gelbflossenthunfischs seit Beginn der industriellen Ausbeutung im Jahr 1950 im Durchschnitt um 54% gesunken ist. Im Indischen Ozean gab es speziell in den letzten 70 Jahren einen Rückgang von 70% der Gelbflossenthunfisch-Biomasse. Die Studie unterstreicht den dringenden Bedarf an strengeren Managementmaßnahmen, einschließlich der Reduzierung der Fischereikapazität und der Durchsetzung effektiver Fangbegrenzungen, um den Rückgang der Population umzukehren.

FAQs:

F: Warum ist der Rückgang des Gelbflossenthunfisch-Bestandes im Indischen Ozean besorgniserregend?

A: Der Gelbflossenthunfisch ist eine beliebte Zutat in Gerichten wie Sashimi und Poke-Bowls. Sein Rückgang würde nicht nur die Fischereiindustrie beeinträchtigen, sondern auch die marinen Ökosysteme stören, in denen er als Spitzenprädator eine entscheidende Rolle spielt.

F: Wie wurde der Rückgang des Gelbflossenthunfisch-Bestandes bewertet?

A: Die Forscher verwendeten mehrere Belege, darunter Zeitreihen und Bewertungsergebnisse von Regionalen Fischereimanagementorganisationen (RFMO), den CMSY++-Ansatz basierend auf Fangergebnissen sowie fischereiunabhängige Probenahme mit Unterwasservideosystemen mit Ködern (BRUVS).

F: Welche Lösungen werden vorgeschlagen, um einen weiteren Rückgang zu verhindern?

A: Die Studie empfiehlt die Reduzierung der Fischereikapazität, die Durchsetzung effektiver Fangbegrenzungen und die Umsetzung strengerer Managementmaßnahmen, um dem Gelbflossenthunfisch-Bestand eine Erholung zu ermöglichen. Im Indischen Ozean ist eine Fangreduktion von 30% ab dem Jahr 2020 dringend erforderlich.

F: Was ist die Rolle des Gelbflossenthunfischs in marinen Ökosystemen?

A: Gelbflossenthunfisch ist ein Spitzenprädator, der zur Funktion, Produktivität und allgemeinen Gesundheit mariner Ökosysteme beiträgt. Ihr Rückgang könnte erhebliche Auswirkungen auf das Gleichgewicht und die Stabilität dieser Ökosysteme haben.