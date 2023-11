Transportation Safety Board inspiziert versunkenen Schlepper in Mill Bay

By

Inspektoren des Transportation Safety Board (TSB) führten am Dienstag eine umfassende Inspektion eines gesunkenen Schleppers durch, der im Oktober vor Vancouvers Wreck Beach gesunken war. Der Inspektion folgte die Bergung der Leiche eines 61-jährigen Mannes, der während des Untergangs an Bord gewesen war. Das TSB-Inspektionsteam traf in Mill Bay ein, um den Zustand des Schiffes zu beurteilen und wichtige Informationen zu sammeln, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln.

Der Untergang des Schleppers mit dem Namen „Green Hornet“ hatte eine Suchaktion auf See ausgelöst, nachdem der Bootsführer einen Notruf abgesetzt hatte. Taucher eines Luftkissenfahrzeugs der kanadischen Küstenwache bestätigten jedoch später, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine weiteren Personen an Bord befanden.

Am 8. November wurde der gesunkene Schlepper schließlich geborgen und nach Mill Bay transportiert. Der TSB-Sprecher Hugo Fontaine erklärte, dass der für die Bergung des Schiffes verantwortliche Auftragnehmer es zur weiteren Untersuchung und Prüfung in seine Werft in Mill Bay gebracht habe.

Während die genaue Ursache des Untergangs noch nicht bekannt ist, ist es wichtig zu beachten, dass sich der Vorfall während widriger Wetterbedingungen mit starken Winden und rauem Wasser ereignete. Das TSB analysiert sorgfältig alle verfügbaren Informationen, einschließlich Wetteraufzeichnungen, um die Umstände, die zu dem unglücklichen Vorfall geführt haben, besser zu verstehen.

Die vom TSB in Mill Bay durchgeführte Inspektion ist ein entscheidender Schritt in ihrer umfassenden Untersuchung, die darauf abzielt, die zugrunde liegenden Faktoren aufzudecken, die zum Untergang beigetragen haben. Ihre Ergebnisse werden nicht nur Aufschluss über den konkreten Vorfall geben, sondern könnten möglicherweise auch zu verbesserten Sicherheitsmaßnahmen bei maritimen Einsätzen führen.

FAQ

1. Was war die Ursache für den Untergang des Schleppers Green Hornet?

Die Ursache des Untergangs ist noch nicht geklärt. Das Transportation Safety Board untersucht den Vorfall, um die zugrunde liegenden Faktoren zu ermitteln.

2. War während des Untergangs noch jemand an Bord?

Taucher der kanadischen Küstenwache bestätigten, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine weiteren Personen an Bord der Green Hornet befanden.

