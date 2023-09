Die neuesten Schlagzeilen: Gefangenenaustausch mit dem Iran, FDA-Zulassung eines neuen Impfstoffs, Kartellverfahren gegen Google, Hurrikan-Bedrohung, Drew Barrymores Talkshow kehrt zurück und Weinkatastrophe in Portugal

By

In jüngsten Nachrichten hat die Biden-Regierung einen Schritt zur Freilassung von fünf im Iran inhaftierten amerikanischen Staatsbürgern unternommen, indem sie den Banken eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, um eingefrorene iranische Ölgelder in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar zu überweisen, ohne Angst vor US-Sanktionen haben zu müssen. Der Kongress wurde über diese Entwicklung informiert und der Gefangenenaustausch könnte möglicherweise bereits nächste Woche stattfinden. Im Gegenzug werden auch fünf in den USA inhaftierte iranische Staatsbürger freigelassen. Dieser diplomatische Schritt zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran zu verbessern.

Die FDA hat die Zulassung für einen neuen Coronavirus-Impfstoff erteilt, der speziell auf die Omicron-Subvariante abzielt, und bereitet sich damit auf die bevorstehende Atemwegsvirus-Saison im Herbst vor. Während der Impfstoff für alle Personen ab 6 Monaten zugelassen ist, wird das Beratungsgremium des CDC zusammentreten, um einen gezielteren Ansatz festzulegen. Der Impfstoff wird voraussichtlich noch in dieser Woche erhältlich sein und für die meisten Amerikaner mit Privatversicherung, Medicaid oder Medicare kostenlos sein.

Marokko hat nach einem jüngsten Erdbeben nur langsam ausländische Hilfe angenommen. Das Land stand vor Herausforderungen bei der Koordinierung der Hilfsmaßnahmen und der Verteilung der Hilfe an die betroffenen Gebiete, was zu Verzögerungen bei der Hilfe für die von der Katastrophe Betroffenen führte.

Das Justizministerium wird voraussichtlich ein Kartellverfahren gegen Google einleiten, in dem der Technologieriese unter die Lupe genommen wird, weil er seine marktbeherrschende Stellung auf dem Suchmaschinenmarkt möglicherweise ausnutzt, um den Wettbewerb im Such- und Werbebereich zu unterdrücken. Dieser hochkarätige Prozess ist der erste seiner Art gegen ein großes Technologieunternehmen seit über zwei Jahrzehnten und könnte erhebliche Auswirkungen auf die Technologiebranche und die zukünftige Reichweite von Google haben.

Hurrikan Lee stellt eine wachsende Bedrohung für den Osten Neuenglands dar und kann zu starken Winden, starkem Regen und Sturmfluten führen. Während es voraussichtlich vor der Küste bleiben wird, könnten die kanadischen Küstengebiete und Nova Scotia einen direkten Treffer erleiden. Es wird erwartet, dass der Sturm schwächer wird, aber mit zunehmender Bewegung nach Norden an Größe zunimmt.

Inmitten der anhaltenden Streiks in Hollywood bringt Drew Barrymore ihre Talkshow zurück. Diese Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Produktionen auf Eis gelegt werden, um den Zuschauern während der Stillstandszeit der Branche frische Inhalte zu bieten.

Bei einer Weinkatastrophe überschwemmten etwa 600,000 Gallonen Rotwein die Straßen von São Lourenço do Bairro, Portugal, nachdem zwei Weintanks einer örtlichen Brennerei geplatzt waren. Den Feuerwehrleuten gelang es, die riesige Weinmenge in eine Kläranlage umzuleiten. Aufgrund eines Überschusses in diesem Jahr sollte der Wein vernichtet werden, sodass er nicht mehr zum Verzehr geeignet ist.

Schließlich können Chrome-Nutzer jetzt von neuen Datenschutz- und Werbeeinstellungen profitieren. Diese Einstellungen zielen darauf ab, den Datenschutz zu verbessern und Benutzern mehr Kontrolle über ihr Surferlebnis zu geben.

