Drei Frauen wegen versuchten Diebstahls im örtlichen Einzelhandelsgeschäft verhaftet

Zusammenfassung: Drei Frauen wurden kürzlich festgenommen, weil sie versucht hatten, Waren aus einem bekannten Einzelhandelsgeschäft in Odessa, Texas, zu stehlen. Die Verdächtigen, Luisa Fernanda Molina, Danelly Andrea Loaiza und Yoselyn Cuellar Viltres, wurden wegen Diebstahls von Eigentum und Beteiligung an organisierter Kriminalität angeklagt. Der Vorfall ereignete sich am 28. November an einem Walmart-Standort, wo ein Mitarbeiter des Vermögensschutzes das verdächtige Verhalten bemerkte und das Trio festnahm. Ein Videobeweis einer Selbstbedienungskasse zeigte, dass die Frauen Waren einpackten, ohne sie zu scannen oder zu bezahlen, was zu gestohlenen Waren im Gesamtwert von schätzungsweise 800 US-Dollar führte. Die Verdächtigen wurden umgehend festgenommen und anschließend zur Bearbeitung in das Ector County Law Enforcement Center gebracht. Von den dreien hat Molina bereits eine Kaution mit einer Gesamtkaution im Wert von 6,000 US-Dollar hinterlegt, während Viltres und Loaiza der Einwanderungs- und Zollbehörde übergeben wurden.

