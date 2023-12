Houston Airports führen große Erweiterungs- und Renovierungsprojekte durch

Die Flughäfen in Houston werden derzeit erheblich ausgebaut, um einer wachsenden Zahl von Reisenden gerecht zu werden. Es laufen sowohl kurzfristige als auch langfristige Projekte, von denen jedes seine eigenen Auswirkungen auf die Passagiere hat.

Kurzfristig wird es über Nacht zu Sperrungen von Teilen der North Terminal Road am Bush Airport kommen. Diese Abschlüsse sind notwendig, um den Bau einer Brücke für die Gepäckabfertigungsanlage zu ermöglichen. Nach der Fertigstellung wird sich dieses neue System über eine Länge von mehr als anderthalb Meilen erstrecken und eine Kapazität für die Verarbeitung von 2,400 Säcken pro Stunde haben. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Projekts eine 157 Fuß lange Brücke gebaut. Reisende müssen bis zum 9. Dezember zwischen 5:8 und XNUMX:XNUMX Uhr mit Umwegen und möglichen Verspätungen rechnen. Es wird empfohlen, dass Passagiere mit Flügen spät in der Nacht oder am frühen Morgen früh am Flughafen eintreffen, um diese Störungen zu berücksichtigen.

Wer zu den Terminals C, D oder E reist, sollte zusätzliche Zeit für die Navigation durch laufende Bauarbeiten einplanen. Autos, die sich dem Flughafen Bush vom Will Clayton Parkway nähern, werden umgeleitet, um über den JFK Boulevard in den Flughafen einzufahren. Bei Passagieren, die nach 9:XNUMX Uhr vom Terminal D abfliegen, kann es aufgrund von Bauarbeiten zu Verzögerungen kommen.

Langfristig gesehen hat United Airlines kürzlich einen 2.6-Milliarden-Dollar-Plan für die Renovierung und Erweiterung des Terminals B angekündigt. Dieses Projekt wird 1,500 neue Arbeitsplätze für United in Houston schaffen, zusätzlich zu 4,000 Arbeitsplätzen im Baugewerbe. Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, lobte die Zusammenarbeit der Fluggesellschaft mit der Stadt und betonte deren positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die globale Konnektivität.

Das United-Projekt umfasst die Installation eines neuen Gepäcksystems, den Bau eines neuen United Clubs und die Erweiterung der Gate-Kapazität am Bush Airport um 40 %. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, zu Hauptreisezeiten ein größeres Reiseaufkommen zu bewältigen. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2026 geplant, pünktlich zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft im Sommer.

Diese Entwicklungen an den Flughäfen von Houston unterstreichen das Engagement der Stadt, das Reiseerlebnis zu verbessern und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Durch den laufenden Bau und Ausbau können die Passagiere in den kommenden Jahren mit verbesserten Einrichtungen und größerem Komfort rechnen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Houston Airports führen große Erweiterungs- und Renovierungsprojekte durch