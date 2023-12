Total War Warhammer 3 DLC steht vor Gegenreaktion, Creative Assembly übernimmt Verantwortung

By

Nach der Veröffentlichung des aktuellen Total War Warhammer 3-DLC „Shadow of Change“ wurde Creative Assembly von Strategiespiel-Fans wegen des hohen Preises und Inhalts des DLC kritisiert. Als Reaktion darauf erkennt das Studio seine Fehler an und übernimmt die Verantwortung für die angesprochenen Probleme. Creative Assembly hat sich bei seinen Fans entschuldigt und versprochen, Wiedergutmachung zu leisten.

Roger Collum, der Vizepräsident von Creative Assembly, drückt in einer Erklärung das Bedauern des Studios aus: „Es waren ein paar schwierige Monate und wir sind uns bewusst, dass wir Fehler gemacht haben, wenn es um unsere Beziehung zu Ihnen allen geht.“ Es gab intern eine ständige Diskussion darüber, wie wir wieder auf festen Boden kommen können. Klar ist, dass es nicht einfach sein wird und Zeit und Mühe kosten wird.“

Collum erklärt weiter, dass Shadows of Change „die Erwartungen an einen DLC nicht erfüllt hat“. Aus diesem Grund hat das Studio für Februar 2024 ein großes Update für den DLC geplant, das allen Spielern von Total War Warhammer 3 kostenlos zur Verfügung stehen wird. Aufgrund der Notwendigkeit, vergangene Fehler zu beheben, wurde die Veröffentlichung des Thrones of Decay-DLC jedoch auf April 2024 verschoben. Creative Assembly möchte sicherstellen, dass der kommende DLC die Erwartungen der Fans erfüllt und die Inhalte bietet, die sie verdienen.

Zusätzlich zu den DLC-Bedenken erhalten Spieler von Total War Pharaoh eine teilweise Rückerstattung, da bestimmte Versionen des Spiels auf Steam aus dem Verkauf genommen wurden. Der Preis des Spiels wurde ebenfalls auf 39.99 $ / 29.99 £ gesenkt, und Spieler, die das Spiel zum vorherigen Preis gekauft haben, erhalten eine entsprechende Rückerstattung. Darüber hinaus wurden die Deluxe- und Dynasty-Editionen von Total War Pharaoh eingestellt, so dass nur noch eine Version zum Kauf verfügbar ist.

Collum schließt die Erklärung ab, indem er die Entschuldigung des Studios wiederholt und anerkennt, dass die gemachten Fehler eine kollektive Verantwortung sind. Creative Assembly versichert den Fans, dass sie zuhören und sich dafür einsetzen, die Situation zu korrigieren.

Während die Fans auf weitere DLCs für Total War Pharaoh warten, können sie sich vielleicht darüber freuen, andere Top-Strategiespiele oder die besten 4x-Spiele auf dem PC zu erkunden.