Die fünf gewinnbringendsten GTA-Online-Raubüberfälle aller Zeiten

Geld ist in Grand Theft Auto (GTA) Online von entscheidender Bedeutung, und Raubüberfälle sind eine der schnellsten und profitabelsten Möglichkeiten, Millionen zu verdienen. In diesem Artikel gehen wir auf die fünf gewinnbringendsten Raubüberfälle in GTA Online ein:

5) Das Bogdan-Problem: Dieser Raubüberfall ist Teil der Doomsday Heist-Akte und erfordert zwei bis vier Spieler. Ein Team muss ein U-Boot infiltrieren, während das andere mit Mammoth Avenger von GTA Online für Deckung sorgt. Die Auszahlung für „The Bogdan Problem“ liegt bei etwa 1,425,000 US-Dollar im Schwierigkeitsgrad „Normal“.

4) Der Pacific-Standardjob: Dieses klassische Banküberfall-Szenario wurde 2015 eingeführt. Es erfordert vier Spieler und beinhaltet Hochrisikosituationen und Kämpfe mit rivalisierenden Raubüberfalltrupps. Die Auszahlung für „The Pacific Standard Job“ beträgt 750,000 $ auf dem Schwierigkeitsgrad „Einfach“, 1,500,000 $ auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ und 1,875,000 $ auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“.

3) Das Doomsday-Szenario: Als einer der Akte von The Doomsday Heist kann dieser Raub von zwei bis vier Spielern abgeschlossen werden. Obwohl es langwierig ist, bietet es eine Auszahlung von 1,800,000 $ auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ und 2,250,000 $ auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“.

2) Der Diamond Casino Raubüberfall: Dieser Ende 2019 hinzugefügte Raubüberfall erfordert, dass Spieler eine Spielhalle einrichten. Es bietet drei Ansätze: Silent and Sneaky, Big Con oder Aggressive. Die höchste Auszahlung von 3,619,000 $ kann durch das Plündern von Diamanten im Schwierigkeitsgrad „Schwer“ erzielt werden.

1) Der Cayo-Perico-Raub: Im Gegensatz zu den anderen kann dieser Raubüberfall alleine gespielt werden. Es findet auf der Insel Cayo Perico statt und erfordert ein Diamond Casino Penthouse und das U-Boot Kosatka. Die Hauptauszahlung hängt vom Ziel ab, wobei die Pantherstatue im Schwierigkeitsgrad „Schwer“ 4,089,152 $ bietet.

Diese Raubüberfälle bieten Spielern lukrative Möglichkeiten, in GTA Online Reichtum anzuhäufen. Quelle: Wissen und Erfahrung im Spiel.