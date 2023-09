Xbox Digital Broadcast kehrt zur Tokyo Game Show 2023 zurück

By

Die mit Spannung erwartete Xbox Digital Broadcast wird am 21. September zur Tokyo Game Show zurückkehren. Diese jährliche Veranstaltung dient Xbox und Bethesda Softworks als Plattform, um Updates zu ihren Spielen bereitzustellen und eine vielfältige Sammlung von Titeln von Entwicklern in Japan und Japan zu präsentieren in ganz Asien.

Darüber hinaus kündigt Xbox neue Ergänzungen zu seiner ständig wachsenden Xbox Game Pass-Bibliothek an, die eine breite Palette an Inhalten von Teams aus ganz Asien bietet. Diese Neuigkeiten werden Fans, die gerne neue Spielerlebnisse entdecken möchten, mit Sicherheit begeistern.

Die Übertragung wird den Zuschauern auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Tokyo Game Show sowie auf ausgewählten sozialen Kanälen von Xbox zur Verfügung stehen. Es wird in verschiedenen Sprachen präsentiert, darunter Japanisch, Englisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Malaiisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Französisch, Deutsch und kastilisches Spanisch. Darüber hinaus umfasst die Übertragung die japanische Gebärdensprache (JSL), die australische Gebärdensprache (AusLan) sowie Audiobeschreibungen in Japanisch und Englisch.

Auch bei der Gestaltung der Visuals für die diesjährige Tokyo Game Show hat Xbox große Sorgfalt walten lassen. Die Bilder kombinieren Xbox- und japanische Ikonographie und zeigen das Xbox Nexus, die Xbox Series X-Konsole, Maneki-neko (winkende Katze), den Berg Fuji, Kosmosblumen und eine japanische Laterne. Die Einführung von Maneki-neko, einem Glückssymbol, soll allen Spielern, die sich an der Veranstaltung beteiligen, Glück bringen.

Als besonderen Leckerbissen für Fans in Japan, die an der physischen Veranstaltung auf der Makuhari Messe teilnehmen, bietet Xbox eine exklusive Gelegenheit. Phil Spencer und Sarah Bond werden eine Live-Session veranstalten und Fans können sich über die Website oder den Twitter-Account von IGN Japan um Freikarten bewerben.

Die Tokyo Game Show 2023 verspricht eine Feier der bemerkenswerten Spiele zu werden, die für die Xbox-Plattform entwickelt werden. Spieler aus Japan, Asien und der ganzen Welt warten gespannt auf die Veranstaltung, bei der die neuesten Updates und spannenden Ankündigungen vorgestellt werden. Weitere Informationen zum Zeitplan und zu Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website der Tokyo Game Show.

Quelle: Xbox News

Definitionen:

– Tokyo Game Show: Eine jährliche Videospiel-Konferenz in Tokio, Japan.

– Xbox Game Pass: Ein Abonnementdienst, der Zugriff auf eine Spielebibliothek für Xbox-Konsolen und PCs gewährt.

– Bethesda Softworks: Ein Videospiel-Publisher, der für beliebte Titel wie The Elder Scrolls und Fallout bekannt ist.

– Maneki-neko: Auch als winkende Katze bekannt, handelt es sich um eine weit verbreitete japanische Figur, die Glück und Reichtum bringen soll.

– Makuhari Messe: Ein Kongresszentrum in Chiba, Japan, wo die Tokyo Game Show stattfindet.

– IGN Japan: Die japanische Abteilung der beliebten Videospiel-Website IGN.