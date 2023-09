Toikido arbeitet mit Chuck E Cheese für das Piñata Smashlings Experience zusammen

By

Toikido, ein in London ansässiges Unterhaltungsunternehmen, das sich auf digitales Design und Spielzeug spezialisiert hat, hat eine Partnerschaft mit Chuck E Cheese angekündigt, dem weltweit führenden Unterhaltungszentrum für Familien. Ziel der Zusammenarbeit ist es, jungen Fans ein umfassendes Erlebnis von Piñata Smashlings sowohl im Spiel als auch in den physischen Chuck E Cheese-Läden zu bieten.

Die Kampagne, die ab Oktober drei Monate lang läuft, wird an teilnehmenden Chuck E Cheese-Standorten in den Vereinigten Staaten und Kanada stattfinden. Während der Aktion finden besondere Veranstaltungen statt, darunter Wochenenden, die der Produktprobe gewidmet sind und Fans die Möglichkeit bieten, ihre ganz eigene Piñata Smashlings-Figur zu entwerfen.

Das von Toikido und Supersocial entwickelte Roblox-Spiel Piñata Smashlings wird die Integration der beliebten Charaktere von Chuck E Cheese beinhalten und damit die erste offizielle IP-Integration auf Roblox darstellen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zielt darauf ab, innovative und unterhaltsame Erlebnisse für Kinder und ihre Familien zu bieten, sowohl im Spiel als auch im Laden.

Melissa Mcleanas, VP of Global Licensing, Media and Branded Entertainment Development von Chuck E Cheese, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft mit Toikido und erklärte, dass ihr Fokus auf das Arbeiten mit der „Geschwindigkeit der Kultur“ perfekt mit Chuck E Cheeses Vision übereinstimmt, ihr ikonisches Unternehmen zu erweitern IP und Zeichen.

Die Partnerschaft zwischen Toikido und Chuck E Cheese wird es Spielern des Roblox-Spiels Piñata Smashlings nicht nur ermöglichen, sich digital mit den Chuck E Cheese-Charakteren auseinanderzusetzen, sondern auch bei ihrem ersten Auftritt im Metaversum. Auch physische In-Store-Aktivitäten, Digital Signage und Preise werden Teil der Zusammenarbeit sein.

Chuck E Cheese wird sechs seiner beliebten Charaktere in Smashlings-Charaktere verwandeln, die Spieler sammeln können, um einen speziellen Bereich mit dem Logo von Chuck E Cheese im Spiel freizuschalten. Darüber hinaus findet ein Wettbewerb „Design Your Own Piñata Smashlings“ statt, bei dem der Smashling des Hauptpreisgewinners im Spiel enthalten ist und von Spielern weltweit gesammelt werden kann.

Gäste eines Chuck E Cheese-Vergnügungszentrums in Los Angeles haben die Gelegenheit, die Social-Media-Sensation Sean Does Magic zu treffen, der sich kürzlich mit seiner eigenen Smashlings-Figur der Welt von Piñata Smashlings angeschlossen hat.

Insgesamt zielt die Partnerschaft zwischen Toikido und Chuck E Cheese darauf ab, Kindern und Familien durch die Piñata Smashlings-Kampagne ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis zu bieten, sowohl digital als auch im Geschäft.

Quellen:

– Toikido

– Chuck E Cheese