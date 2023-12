Generative KI: Revolutionierung der Zukunft von Anwendungen

Generative KI-Unternehmen machen erhebliche Fortschritte bei der Beschaffung von Finanzmitteln, um ihre Ambitionen sowohl im kommerziellen als auch im Open-Source-Bereich zu unterstützen. Zu diesen Unternehmen gehört See Together, ein Startup, das sich auf die Entwicklung einer Open-Source-Infrastruktur für generative KI und KI-Modelle konzentriert. Kürzlich gab See Together bekannt, dass es eine bemerkenswerte Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 102.5 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Diese von Kleiner Perkins geleitete Finanzierung unter Beteiligung von Nvidia und Emergence Capital stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar. Das Kapital wird zur Erweiterung der Cloud-Plattform von See Together verwendet, sodass Entwickler auf offenen und benutzerdefinierten KI-Modellen aufbauen können.

Vipul Ved Prakash, Mitbegründer und CEO von See Together, betont die wachsende Nachfrage nach generativen KI-Strategien, die nicht an einen einzelnen Anbieter gebunden sind. In einem aktuellen Blogbeitrag erklärte Prakash: „Wir glauben, dass generative KI eine Plattformtechnologie, ein neues Betriebssystem für Anwendungen ist und weitreichende Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft haben wird.“ Mit der zunehmenden Veröffentlichung leistungsstarker generativer Modelle auf regelmäßiger Basis bietet die Open-Source-KI-Grundlage eine starke Basis für die Entwicklung dieser Anwendungen. Prakash unterstreicht die Bedeutung von Wahlmöglichkeiten und Optionen im zukünftigen KI-Ökosystem und betont die Koexistenz proprietärer und offener Modelle.

Die Cloud-Plattform von See Together soll es Unternehmen ermöglichen, KI in ihre Anwendungen zu integrieren, indem sie skalierbare Rechenleistung zu günstigeren Preisen als marktbeherrschende Anbieter wie Google Cloud, AWS und Azure anbietet. Durch die Stapeloptimierung und den Einsatz fortschrittlicher Virtualisierungs-, Planungs- und Modelloptimierungstechniken erreicht See Together erhebliche Kostenreduzierungen bei interaktiven Inferenz-Workloads bei großen Modellen.

Darüber hinaus betreibt See Together eine Cloud-Infrastruktur mit Rechenzentren in den USA und der EU und bedient Kunden wie NexusFlow, Voyage AI und Cartesia. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Custom Models an, ein Beratungsangebot, das es Kunden ermöglicht, ihre eigenen Daten einzubringen und mit dem Team von See Together zusammenzuarbeiten, um Modelle zu entwerfen, zu bauen und zu testen.

Zusätzlich zu seinen Cloud-Diensten engagiert sich See Together für die Open-Source-KI-Forschung. Das Unternehmen hat an mehreren Projekten mitgewirkt, darunter an der Entwicklung von Chat-Modellen und Textgenerierungsmodellen. Diese Initiativen zeigen das Engagement von See Together für die Weiterentwicklung des Bereichs der generativen KI.

Während sich die generative KI weiterentwickelt, offenbart die Investitionslandschaft das Potenzial der Branche. Laut IDC werden die Investitionen in generative KI bis 143 voraussichtlich 2027 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem erheblichen Wachstum gegenüber 16 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr entspricht. Während generative KI-Unternehmen einen erheblichen Teil der Risikokapitalinvestitionen anziehen, ist es wichtig, die Herausforderungen in diesem Bereich zu erkennen. Beispielsweise prüft Stability AI, einst ein wichtiger Akteur im Bereich der generativen KI, Berichten zufolge derzeit einen Verkauf aufgrund finanzieller Probleme und mangelnder Rentabilität.

Trotz der Herausforderungen ist die generative KI vielversprechend für die Gestaltung der Zukunft von Anwendungen. Die jüngste Finanzierungsrunde von See Together unterstreicht die Begeisterung für diese Technologie, und ihre Bemühungen im Bereich Open Source und Beratungsdienste festigen ihre Position auf dem Markt weiter.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist generative KI?

Generative KI bezieht sich auf den Bereich der künstlichen Intelligenz, der sich auf die Entwicklung von Systemen und Modellen konzentriert, die in der Lage sind, originelle oder realistische Inhalte wie Bilder, Texte oder Videos zu erstellen.

2. Warum ist Open-Source-KI wichtig?

Open-Source-KI bietet eine Grundlage für die Entwicklung von Anwendungen, indem sie Zugriff auf leistungsstarke generative Modelle ohne Anbieterbindung bietet. Es ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit, Innovation und Auswahl im KI-Ökosystem.

3. Wie unterscheidet sich die Cloud-Plattform von See Together?

Die Cloud-Plattform von See Together zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu marktbeherrschenden Anbietern wie Google Cloud, AWS und Azure skalierbare Rechenleistung zu niedrigeren Preisen bietet. Das Unternehmen erzielt Kostensenkungen durch Optimierungstechniken und fortschrittliche Infrastruktur.

4. Welche Dienstleistungen bietet See Together an?

See Together bietet eine Cloud-Plattform zum Ausführen, Trainieren und Feinabstimmen von KI-Modellen. Darüber hinaus bieten sie Custom Models an, einen Beratungsservice, der Kunden beim Entwerfen und Erstellen von Modellen basierend auf ihren spezifischen Anforderungen unterstützt.

5. Was sind die Herausforderungen bei generativer KI?

Generative KI stellt Herausforderungen wie Stabilität, Rentabilität und die Etablierung eines nachhaltigen Geschäftsmodells dar. Unternehmen in diesem Bereich müssen diese Hindernisse überwinden, um in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein.

